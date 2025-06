Riesentalent wirbelt weiter für den MSV Duisburg

Eine ganz wichtige Vertragsverlängerung ist den Verantwortlichen des MSV Duisburg gelungen. Der Traditionsverein hat den Kontrakt mit Simon Symalla vorzeitig verlängert. "Simon hat unsere Erwartungen besonders in der Hinrunde übertroffen, die Vertragsverlängerung zu so einem frühen Zeitpunkt hat er sich mehr als verdient. Wir freuen uns, seine Entwicklung weiter eng begleiten zu können", erklärt Chris Schmoldt, Sportlicher Leiter an der Wedau, in einer Mitteilung des Vereins. Der MSV macht wie gewohnt keine Angabe zur Vertragslaufzeit, da er aber von "mehreren Jahren" schreibt, ist davon auszugehen, dass der Vertrag für mindestens zwei weitere Spielzeiten gilt.

In 29 Ligaspielen lief das Talent aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum in der vergangenen Saison in der Regionalliga West für den Spielverein auf, erzielte dabei drei Tore und bereitete weitere neun Treffer vor. Von der FuPa-Community wurde er dafür dreimal in die Elf der Woche berufen. Zudem verbuchte er drei Tore und drei Assists in fünf Einsätzen im Niederrheinpokal. In seinem ersten vollen Profijahr hat der 20-Jährige einen enormen Entwicklungssprung gezeigt, wie auch Cheftrainer Dietmar Hirsch betont: "Simon hat seit seiner Zeit in der U19 einen Riesensprung gemacht und sich bereits in der Hinrunde mit tollen Leistungen in den Fokus gespielt. Mit seinem Fleiß, seinem Tempo und seiner Art, Fußball zu spielen, wird er sich auch im nächsten Jahr für Einsatzminuten empfehlen wollen. Ich freue mich, dass er mit uns in die 3. Liga gehen wird.“