Fußball, Bezirksliga Süd, VfL Denklingen - SV Polling, 7.9.2025, Foto: Halmel, Info in Stichwörter. – Foto: Roland Halmel

„Riesenstein vom Herzen gefallen" – Polling bejubelt ersten Saisonerfolg Bezirksliga Süd

Der SV Polling setzt sich beim VfL Denklingen mit 2:1 durch. Für den Aufsteiger war es der erste Saisonsieg in der Bezirksliga.

In der Schlussphase feierten die Pollinger jeden gewonnenen Zweikampf – und nach einer siebenminütigen Nachspielzeit durfte der Aufsteiger dann auch ausgelassen jubeln. Beim VfL Denklingen fuhr die Truppe aus dem Klosterdorf mit 2:1 ihren ersten Sieg in der Bezirksliga ein. „Mir fällt ein Riesenstein vom Herzen“, strahlte SVP-Coach Max Jochner. „Wir waren oft nahe dran, aber jetzt bin ich extrem froh über den ersten Dreier.“ Christoph Schmitt stand derweil mit finsterer Miene neben dem Platz. „Hinten zu anfällig und vorne zu harmlos“, so bezeichnete der VfL-Spielertrainer den Auftritt seiner Elf. „In Summe war das zu wenig.“ Die Gastgeber haderten auch mit einigen strittigen Entscheidungen. „Zum Schiri sage ich nichts, aber das Ergebnis geht schon in Ordnung“, sagte Schmitt.

SV Polling holt den ersten Dreier in der Bezirksliga Das erste Aufeinandertreffen beider Teams in der Liga seit 15 Jahren begann eher verhalten. Pollings Marcel Mayr (8.) sorgte mit einem Freistoß, der erst an Freund und Feind vorbei und dann an den Pfosten flog, erstmals für Gefahr. Nach einer Viertelstunde lag der Führungstreffer der Hausherren in der Luft. Die Großchance von Hannes Rambach vereitelte Brasilien-Rückkehrer Mathias Schuster im SVP-Kasten mit einer Fußabwehr. Auch eine Direktabnahme von Michael Stahl (21.) wurde Beute von Schuster. Stahl stand wenig später auf der Gegenseite im Fokus. Als er im Strafraum im Zweikampf Julian Jäcker zu Fall brachte, zeigte der Schiri auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß versenkte Sebastian Gößl (30.) zur Gästeführung. Die Antwort der Denklinger folgte auf dem Fuß. Ein langer Ball von Armin Sporer landete bei Hannes Rambach (32.), und der traf abgeklärt zum 1:1. Der SVP zeigte sich vom Ausgleich aber nicht geschockt. Philip Schöttl (36.) zwang VfL-Keeper Manuel Seifert bei einem Konter zu einer Parade. Wenig später kassierte Sporer für ein Foul eine Zehn-Minutenstrafe (42.).