Riesenspektakel mit einem Hauch von Krimi Teaser JUBILÄUM: +++ Eintracht Frankfurts Traditionsteam und eine Auswahl des VfB Lohra und der SG Versbachtal, unterstützt von fünf Nationalspielern, legen sich vor 2000 Fans 15 Bälle in die Buden +++

Lohra. Das Gastspiel der Traditionsmannschaft von Eintracht Frankfurt in Lohra am Dienstag war das erwartet große Fußballfest und die perfekte Einstimmung auf die Walpurgisnacht und einen sonnenverwöhnten 1. Mai. „Kaiserwetter“ bei 28 Grad, eine tolle Kulisse von rund 2000 Besuchern, die für eine Mega-Atmosphäre auf der Sportanlage Hainbuchshöhe sorgten, 15 Tore, eines schöner als das andere: Alles passte am Dienstag bei dem vom VfB Lohra perfekt organisierten Top-Event im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jubiläum „50 Jahre Groß-Gemeinde Lohra“. Das Ergebnis war nebensächlich, aber ein prächtiges: 7 für „VfB Lohra & Friends“, eine mit fünf deutschen Nationalspielern verstärkte Ü40-Auswahl mit von Spielern des VfB und der SG Versbachtal, 8 für die Adlerträger vom Main