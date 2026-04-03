Riesensensation im Junioren-Landespokal: "Emotionen sind wahnsinnig"

Die Favoritenrolle war im Vorfeld klar verteilt: Während der Arminen-Nachwuchs in der U19-Verbandsliga kickt, spielen die A-Junioren des Halleschen FC in der DFB-Nachwuchsliga - der Bundesliga ihrer Altersklasse. Nach 120 Minuten Pokalfight und Elfmeterschießen jubelte am Donnerstagabend allerdings der Underdog.

Die 1:0-Führung sei so "nicht aus Glück" entstanden, sagt Hösel. In der 20. Minute brachte Benjamin Hättasch die Arminen in Front. Der Ausgleich ließ allerdings nicht lange auf sich warten: In der 28. Minute erzielte Miran Al-Ali "verdient das 1:1", wie Hösel attestiert. Und danach musste seine Mannschaft "eine ganz unangenehme Phase" überstehen - bis hin zur 70. Minute: "Da hatten wir, glaube ich, nur dreimal den Ball."

"Wir haben uns natürlich hinten reingestellt, der Hallesche FC war absolut spielbestimmend", berichtet Hösel. "Wir hatten auch das große Glück, dass wir an Videomaterial vom HFC gekommen sind und einen klaren Matchplan zurechtgelegt haben." Und die Magdeburger haben "sehr gute individuelle Spieler", die diesen Plan auch umsetzen konnten.

Doch die Arminen hielten hinten stand. Vor mehr als 250 Zuschauern am Jahnsportplatz ging es in die Verlängerung. Nachdem diese relativ ereignisarm vergangen war, musste die Entscheidung schließlich im Elfmeterschießen her. In diesem wurde Arminia-Schlussmann Fabian Sambill zum gefeierten Helden: Nach seiner Parade gegen William Seel und dem getroffenen Versuch von Lio Kühl stand um 22:20 Uhr der sensationelle Einzug ins Finale fest.

Herrenteams verzichten für die U19 auf das Training

Entsprechend stolz war der Trainer. "Es haben auch wieder zwei B-Jugendliche mitgespielt, die am Sonntag mit der U17 im NOFV-Pokal gegen Dynamo Dresden spielen werden. Einer davon ist sogar erst Jahrgang 2010 und hat im Elfmeterschießen getroffen", unterstreicht Hösel etwa anhand von John Vincent Schultz die starke Talentförderung im Verein: "Das zeigt, was wir für eine Nachwuchsarbeit machen."

Die Pokalsensation sei deshalb auch ein Erfolg des gesamten Clubs. "Es waren unfassbar viele da", staunt Hösel über die Zuschauer, die dem Pokalfight einen würdigen Rahmen verliehen. "Am Dienstag haben sogar die Erste und Zweite auf ihr Training verzichtet, damit wir auf einem halben Feld trainieren und noch ein paar Sachen einstudieren konnten. Das zeigt, was wir im Verein für einen Zusammenhalt haben", ergänzt Hösel. "Da geht ein großer Dank an die grün-rote Familie und wir freuen uns sehr, dass wir mit diesem Sieg etwas zurückgeben konnten."

Union Sandersdorf gegen den FCM im zweiten Halbfinale

Im Endspiel des A-Junioren-Landespokals von Sachsen-Anhalt geht es dann am 20. Juni nach Thalheim. Dort trifft der Überraschungsfinalist auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Verbandsligist SG Union Sandersdorf und Bundesligist 1. FC Magdeburg, das am 13. Mai ausgetragen wird. Von einer weiteren Sensation geht Hösel nicht aus. "Ich denke, im Finale werden wir gegen den FCM spielen", sagt der 27-Jährige. Wobei diese Partie fürs Erste "etwas zweitrangig" sei: "Der Einzug in das Finale ist das Besondere", unterstreicht Hösel.