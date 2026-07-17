 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Riesenpech für Simbach: Husel und Wiese hat es schwer erwischt

Im Testspiel gegen den SSV Eggenfelden hat der Bezirksligst gleich zwei Leistungsträger verloren

von Thomas Seidl · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser
Simon Husel (li.) und Florian Wiese werden ihren Farben lange fehlen
Simon Husel (li.) und Florian Wiese werden ihren Farben lange fehlen – Foto: C. Sporrer

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Bezirksliga West
FC Simbach
Florian Wiese
Florian Wiese
Simon Husel
Simon Husel

Fußball kann manchmal grausam sein. Vor zehn Tagen zeigte der FC-DJK Simbach im Vorbereitungsmatch gegen Landesligist SSV Eggenfelden eine starke Leistung, die mit einem 2:2-Remis belohnt wurde. Das Ergebnis geriet aber komplett in den Hintergrund, denn bereits vor dem Seitenwechsel schieden Offensivmann Simon Husel und Kapitän Florian Wiese mit schweren Verletzungen aus, die sehr lange Ausfallzeiten zu Folge haben werden.

Husel, der in den beiden vergangenen Spielzeiten in 48 Bezirksliga-Partien 18 Treffer erzielte und 11 Vorlagen lieferte, hat sich das Kreuzband gerissen. Routinier Wiese kugelte sich die Schulter aus und dem Routinier droht eine Operation. Für den Offensivmann ist die Saison 2026/27 voraussichtlich schon vor dem ersten Spieltag beendet sein. Wenn Innenverteidiger und Leitwolf Wiese unters Messer muss, ist für den Routinier das Fußballjahr 2026 mit hoher Wahrscheinlichkeit gelaufen.


Für die Truppe von Neu-Coach Tobias Biermeier und Spielertrainer Daniel Ritzinger sind das zwei ganz bittere Pillen, zumal die Vorbereitung bis dahin top verlaufen ist. In den vier Aufbaumatches blieben Lieb, Ettengruber, Able und Kameraden unbesiegt und erzielten 16 Tore. Mit Florian Sommersberger konnten die Verantwortlichen zudem einen Top-Neuzugang an Land ziehen, der dem Team mit seiner Erfahrung und Qualität enorm weiterhelfen wird. Der Ex-Hankofener wird seinen Farben allerdings im August urlaubsbedingt mehrere Partien fehlen.

Der Saisonstart für den FC-DJK Simbach erfolgt erst verspätet, da das ursprüngliche Auftaktmatch gegen den FC Walkertshofen aufgrund eines Pokal-Einsatzes der Gäste - die Brandl-Truppe erwartet heute Abend in der 1. BFV-Totopokal-Hauptrunde den TSV Buchbach - auf den 4. August verlegt worden ist. Am Mittwoch startet Simbach mit dem Derby beim FSV Landau in die Saison.