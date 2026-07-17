Riesenpech für Simbach: Husel und Wiese hat es schwer erwischt Im Testspiel gegen den SSV Eggenfelden hat der Bezirksligst gleich zwei Leistungsträger verloren von Thomas Seidl · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser

Simon Husel (li.) und Florian Wiese werden ihren Farben lange fehlen – Foto: C. Sporrer

Fußball kann manchmal grausam sein. Vor zehn Tagen zeigte der FC-DJK Simbach im Vorbereitungsmatch gegen Landesligist SSV Eggenfelden eine starke Leistung, die mit einem 2:2-Remis belohnt wurde. Das Ergebnis geriet aber komplett in den Hintergrund, denn bereits vor dem Seitenwechsel schieden Offensivmann Simon Husel und Kapitän Florian Wiese mit schweren Verletzungen aus, die sehr lange Ausfallzeiten zu Folge haben werden.

Husel, der in den beiden vergangenen Spielzeiten in 48 Bezirksliga-Partien 18 Treffer erzielte und 11 Vorlagen lieferte, hat sich das Kreuzband gerissen. Routinier Wiese kugelte sich die Schulter aus und dem Routinier droht eine Operation. Für den Offensivmann ist die Saison 2026/27 voraussichtlich schon vor dem ersten Spieltag beendet sein. Wenn Innenverteidiger und Leitwolf Wiese unters Messer muss, ist für den Routinier das Fußballjahr 2026 mit hoher Wahrscheinlichkeit gelaufen.





