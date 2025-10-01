Vorübergehend Tabellenführer der Bezirksliga Nord: Da durfte das Jubelfoto aus der Kabine natürlich nicht fehlen. – Foto: SV Hahnbach

»Riesenleistung« vs. »Totalausfälle«: Hahnbach gewinnt Top-Spiel Bezirksliga Nord, Mittwoch: SVH biegt gegen die SpVgg SV Weiden II einen frühen Rückstand um und ist vorübergehend Erster Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord SV Hahnbach SpVgg Weiden II

Es braucht keinen Propheten, um vorherzusagen, dass es am Doppel-Spieltag zu einigen Verschiebungen kommen wird im eng gedrängten Vorderfeld der Bezirksliga Nord. Zu dicht liegt die obere Tabellenhälfte beisammen. Erster Akt: Der SV Hahnbach entschied am Mittwochabend das Top-Spiel gegen die SpVgg SV Weiden II mit 3:1 (2:1) für sich, wodurch er zumindest bis Freitag die Tabellenführung übernimmt. Die Gastgeber münzten einen frühen Rückstand (Raphael Rieder/4.) um. Dabei trugen sich Kilian Heldmann (38./Elfmeter nach Foul an Semmler), Tim Weisenberger (45./Vorlage Semmler) und Simon Ströhl (51./Sonntagsschuss) in die Torschützenliste ein.



Hahnbachs Spielertrainer Bastian Freisinger konnte seiner Mannschaft nur ein Lob aussprechen: „Wir haben eine Viertelstunde gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Folgerichtig kassierten wir das frühe Gegentor. Anschließend waren wir präsenter und besser in den Zweikämpfen, hatten nun auch Ballbesitz-Phasen und haben uns Chancen herauskombiniert. Durch einen Elfmeter glichen wir aus. Kurz vor der Pause konnten wir das 2:1 nachlegen. Das war extrem wichtig für den Kopf. In der zweiten Halbzeit wollten wir weiterhin kompakt stehen, das Spiel eng halten und alles hinten weg verteidigen. Das ist uns wirklich gut gelungen. Nicht geschafft haben wir es, unsere Konter sauber zu Ende zu spielen. Dennoch gelang uns nach einer Ecke durch einen Sonntagsschuss das 3:1. Ein Riesen-Kompliment an die ganze Mannschaft: Was den Willen, die Laufbereitschaft und den Kampfgeist angeht, war das heute eine Riesenleistung.“



Weniger zufriedenstellend fiel natürlich das Fazit von Weidens Coach Josef Rodler, der sich selbst einwechselte, aus: „Wir starteten gut ins Spiel, hatten aber leider auch Totalausfälle, die nicht annähernd an ihre Leistungsgrenze gekommen sind. Das ist gegen solch einen starken Gegner wie Hahnbach nicht zu kompensieren. Der Sieg ist verdient, wenngleich wir in der zweiten Halbzeit gedrückt haben und an uns geglaubt haben. Zurzeit müssen wir einfach nur lernen. Das ist sehr hart aktuell.“