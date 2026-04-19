"Riesenlast abgefallen": Bruckmühl zeigt gegen Miesbach beste Leistung

Der SVB feierte gegen den SV Miesbach den nächsten Heimdreier. – Foto: SV Bruckmühl

Der SV Bruckmühl hat das kleine Lokalderby in der Bezirksliga Ost gegen den SV Miesbach mit 2:0 für sich entschieden. Die Zowate unterlag dem TuS Großkarolinenfeld.

Vor der alles entscheidenden Saisonphase war klar, dass die Heimstärke für den SVB im Abstiegskampf zum Trumpf werden muss, und das scheint es zu werden. Das Team von Cheftrainer Mike Probst liegt in der Heimtabelle auf Rang fünf. In der Auswärtstabelle ist nur Schlusslicht SV Aschau am Inn noch schlechter.

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl erledigt weiter seine Hausaufgaben im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost. Der Klub aus dem Mangfalltal legte am Freitagabend vor und wird damit auch nach dem 26. Spieltag den direkten Klassenerhalt in der eigenen Hand haben – unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz. „Das ist das Wichtigste“ waren sich Cheftrainer Mike Probst und Manuel Künzler schnell einig.

Manuel Künzler: „Müssen unsere Heimspiele zu 100 Prozent gewinnen“

„Der Sieg ist Gold wert. Die Heim- und Auswärtstabelle spricht für sich. Deswegen war es ein superwichtiger Heimdreier. Uns war schon davor klar, dass wir unsere letzten beiden Heimspiele zu 100 Prozent gewinnen müssen“, erklärte Künzler nach dem Schlusspfiff.

Die herausgehobene Heimstärke bekam auch der SV Miesbach im kleinen Nachbarschaftsderby zu spüren. Der SVB zeigte zum Auftakt des 26. Spieltags vielleicht sogar seine beste Saisonleistung. Im Mittelpunkt des ungefährdeten 2:0-Sieges stand unter anderem Manuel Künzler.

Manuel Künzler erzielt Premierentreffer für die Erste

Das 28-jährige Eigengewächs gehört seit knapp eineinhalb Jahren fest zum Kader der ersten Mannschaft. Gegen Miesbach stand der Mittelfeldspieler erst zum fünften Mal in der Startelf und erzielte dabei seinen ersten Treffer für die „Erste“.

Zum psychologisch optimalen Zeitpunkt sorgte Künzler mit dem Pausenpfiff für die vorzeitige Vorentscheidung. Nach einem Einwurf legte Lukas Steidl in die Mitte ab. Künzler legte sich den Ball einmal vor und schloss aus knapp 20 Metern mit seinem starken linken Fuß ins kurze Eck ab.

Manuel Künzler: „Es ist eine Riesenlast von mir abgefallen“

„Es ist absolut ein besonderes Gefühl mein erstes Tor für die Erste geschossen zu haben. Es ist auf jeden Fall eine Riesenlast von mir abgefallen. Ich glaube, das hat man auch bei meinem Torjubel gemerkt“, freute sich Künzler über seinen Premierentreffer.

„Ich bin jetzt doch schon eine Zeit lang bei der Ersten dabei. Wenn man immer wieder bei der Zweiten spielt und merkt, dass es dort eigentlich immer funktioniert, es aber in der Ersten weniger läuft, dann ist es natürlich doch mal gut, wenn man in der Ersten was – in Anführungszeichen – Vernünftiges auf die Reihe bringt“, gab der Torschütze zu.

Kapitän Patrick Kunze trifft per Kopf zur Führung

„Mike hat vor dem Spiel gesagt, es ist die gleiche Aufstellung wie beim letzten Sieg gegen Zorneding, nur auf einer Position verändert, also bringen wir es wieder so auf den Platz. Da war der Druck natürlich hoch für mich“, ergänze Künzler. Diesem Druck hielt der Mittelfeldspieler stand.

Eine Viertelstunde vor Künzlers Premierentreffer hatte Patrick Kunze sein Team auf die Siegerstraße gebracht. Eine Flanke von Michael Kraxenberger köpfte der Kapitän ins kurze Eck ein. Nur wenige Augenblicke zuvor hatte Michele Cosentino eine Topchance auf die Führung liegen gelassen. Der Flügelspieler zog links in den Strafraum, setzte den Ball jedoch freistehend knapp am langen Eck vorbei.

SV Miesbach zeigte sich offensiv harmlos

Von den Gästen aus Miesbach kam offensiv im ersten Durchgang kaum etwas. Einen Freistoß lenkte Maximilian Gröbmeyer über die Latte. Ein Kopfball von Torjäger Josef Sontheimer am kurzen Pfosten stellte den SVB-Schlussmann vor nicht allzu große Probleme, wie zwei Abschlüsse aus großer Distanz.

Nach der Pause präsentierte sich der SVM noch harmloser. Gröbmeyer musste nicht einmal eingreifen. Der einzige Schuss der Gäste im zweiten Durchgang ging einige Meter drüber. Bruckmühl verpasste auf der Gegenseite den dritten Treffer und damit die Partie endgültig zu entscheiden, wobei der Sieg in der Folge nicht einmal in Gefahr geriet.

SV Bruckmühl vergibt Topchancen auf weitere Tore

Fast hätte Künzler, der den beruflich verhinderten Maximilian Gürtler auf der Zehn bestens vertrat, seine Leistung und seinen Premierentreffer auch noch mit einem Assist gekrönt. Der 28-Jährige schickte Steidl mit einem Steckpass auf die Reise. Der Stürmer kam vor dem herauslaufenden Michael Wiesböck an den Ball, übersah im Eins gegen Eins jedoch den mitgelaufenen und völlig freien Kunze. Das Spielgerät konnte von einem Miesbacher-Verteidiger noch vor der Linie geklärt werden.

In der Folge konnte sich Wiesböck noch mehrfach auszeichnen. Der Torwart des SVM war unter anderem gegen Marlon Radynski und Luca Piga zur Stelle. Fast wäre Ersterem im Anschluss in einer noch aussichtsreicheren Möglichkeit ebenso sein erster Treffer im Bruckmühl-Trikot gelungen. Doch der Innenverteidiger köpfte den Ball knapp am Gehäuse vorbei.

Manuel Künzler: „Haben es spannender gemacht, als es hätte sein sollen“

Einzig mit der mangelnden Chancenverwertung zeigte sich Probst am Freitagabend nicht zufrieden: „Wir hätten die ein oder andere Situation noch effektiver ausspielen können, dann wären wir sicherlich das ein oder andere Mal noch alleine vor dem Tor gewesen.“

Dennoch feierte der SVB schlussendlich wohl den souveränsten Sieg der bisherigen Saison. „Die drei Punkte sind das Wichtigste. Zum Schluss haben wir es leider ein bisschen spannender gemacht, als es hätte sein sollen. Wir hätten einfach unsere Chancen in der zweiten Halbzeit machen müssen“, pflichtete Künzler seinem Trainer bei.

Mike Probst: „Wir können absolut stolz auf die Leistung sein“

„Das Spiel und die drei Punkte sind der Best Case. Wir haben super verteidigt und schon vor dem Anlaufen schnell nach vorne gespielt“, erklärte der Torschütze das Erfolgsrezept.

Cheftrainer Mike Probst zeigte sich ebenso „vollkommen zufrieden“, dieses Mal nicht nur mit dem Ergebnis, sondern auch mit der Leistung: „Wir haben eine Viertelstunde gebraucht, um uns in das Spiel reinzuarbeiten. Wir haben dabei aber mal kein frühes Gegentor kassiert. Am Ende war es kein leichter, aber ein verdienter und höchst souveräner Sieg. Jeder Mannschaftsteil hat seinen Job erledigt. Wir können absolut stolz auf die Leistung sein.“

SV Bruckmühl II verliert gegen TuS Großkarolinenfeld mit 0:3

Die Zwoate musste sich am Samstagnachmittag im Aufsteigerduell mit dem TuS Großkarolinenfeld ersatzgeschwächt deutlich mit 0:3 geschlagen geben. Dem SVB II fehlten unter anderem Kapitän Marius Rotter und Topscorer Patrick Gigla. Im ersten Durchgang hatten beide Teams Möglichkeiten.