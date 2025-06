Riesenkulisse bei Kreispokal-Finale: Debütsieg macht Double perfekt

Auf dem Sportplatz Röxe, der Heimat des Post SV Stendal, hatten sich trotz wechselhafter Witterung mehr als 1100 Zuschauer versammelt, um das Endspiel zwischen dem Kreisoberliga-Tabellenführer Möringer SV und dem Landesliga-Aufsteiger aus Schönhausen zu verfolgen. Zu sehen bekamen sie ein über lange Zeit spannendes Finale.

Dabei musste der Underdog schon früh in Unterzahl agieren. Nach einer Notbremse wurde Julian Müller vom Platz gestellt (17.). Doch: Zwar hatte der Favorit mit einem Mann mehr entsprechend die Mehrzahl an Chancen, aber lange hielt das Möringer Bollwerk stand. Erst in der 72. Minute konnte Janis Kämpfer den zum Man of the Match ausgezeichneten MSV-Schlussmann Richard Bauer überwinden. In der Nachspielzeit machte Max Lecher den Pokalsieg der Preussen perfekt (90.+2).

Somit sicherte sich Schönhausen drei Jahre nach dem im Elfmeterschießen verlorenen Endspiel gegen den Osterburger FC (8:9) zum ersten Mal den Titel. Dagegen ging Möringen wie schon im Finale 2017 gegen den SSV Havelwinkel Warnau (0:3) erneut leer aus. Doch eine große Titelchance hat der MSV in dieser Saison noch: Mit zwei Punkten Vorsprung geht der Kreisoberliga-Spitzenreiter am kommenden Sonnabend ins entscheidende Fernduell gegen den SV Eintracht Lüderitz.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!