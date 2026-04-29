»Riesengeschichte«: Lokal- und Bezirksliga-Duell im Pokalfinale

Holt der SV Schwarzhofen zum dritten Mal in Folge den Kreispokal? – Foto: Günter Uschold



Seit sechs Spielen ist Schwarzenfeld in der Bezirksliga ungeschlagen, konnte sich dadurch etwas aus dem Abstiegsstrudel befreien. Noch ist der Klassenerhalt jedoch nicht in trockene Tücher gewickelt. Bevor die letzten drei Spieltage anstehen, liegt der Fokus jetzt aber erstmal auf dem „Finale dahom.“ „Ein Pokalfinale zuhause zu spielen, ist schon etwas Besonderes“, sagt FC-Trainer Mathias Meßmann und schiebt nach: „Das Ziel ist klar: Wenn man im Finale steht, will man es auch gewinnen.“ Der Aufgabe gegen Schwarzhofen blickt Meßmann so entgegen: „Wir wissen um die Qualität von Schwarzhofen, das in dem Duell vielleicht auch der kleine Favorit ist. Nichtsdestotrotz ist im Pokal alles möglich. Ich bin mir sicher, dass es eine andere Partie wird als vor ein paar Wochen in der Liga. Meine Mannschaft ist heiß auf das Finale und wir wollen die Revanche für die Liganiederlage. Das Besondere eines Pokalfinals wollen wir mit einem Heimsieg krönen, um in die erste Hauptrunde des Verbandspokals einzuziehen. Dort kann mit ein wenig Losglück ein großer Gegner auf uns warten. Dementsprechend sind wir hochmotiviert.“



Beim SV Schwarzhofen steht mit Adi Götz ein Mann an der Seitenlinie, der den Kreispokal schon öfter gewonnen hat. Ihm gelang das Kunststück, von 2016 bis 2018 mit dem SV Schwarzhofen drei Mal in Folge zu triumphieren. 2024 und 2025 waren die Blau-Weißen im Pokalwettbewerb auch wieder nicht zu stoppen. Gelingt nun der dritte „Streich“ in Folge? „Ein top Spiel für uns mit Derby-Charakter. Ich hoffe auf eine entsprechende Zuschauerresonanz“, fiebert Götz dem Endspiel entgegen. „Schwarzenfeld hat sich gefangen, die letzten sechs Spiele nicht verloren. Sie stehen uns in nichts nach. Es wird mit Sicherheit ein interessantes Spiel. Schwarzenfeld will den Totopokal nach vielen Jahren sicher mal wieder gewinnen. Ich selbst habe den Pokal mit Schwarzhofen damals dreimal hintereinander gewinnen dürfen. Für den SV wäre es inzwischen der achte Pokalsieg. Das ist schon ein Anspruch und auch in einer gewissen Art und Weise eine Verpflichtung für uns, alles zu geben. Zum Saisonfinale hin nochmal so ein Endspiel haben zu dürfen, ist natürlich eine Riesengeschichte. Ein weiterer Anreiz für den Pokalsieg ist der Einzug in den Verbandspokal. Es waren immer tolle Events, wenn es – wie letztes Jahr gegen Bayreuth – gegen hochklassige Mannschaften ging“, erinnert sich Götz, der brisanterweise in Schwarzenfeld wohnt.