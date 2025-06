Du wirst automatisch weitergeleitet...

Die Party konnte beginnen: Durch den 3:0-Sieg in der Relegation steigt die SpVgg Mauern in die Kreisklasse auf. Gefeiert wurde das zuerst auf dem Sportplatz in Oberhaindlfing und später im eigenen Sportheim. – Foto: Lehmann

„Riesenerleichterung“: SpVgg Mauern steigt auf – SC Massenhausen ab Vor großer Kulisse in Oberhaindlfing Verlinkte Inhalte noch nicht zugeordnet A-Klasse 6 Relegation zur Kreis Massenhsn SpVgg Mauern SpVgg Mauern Die Fußballer der SpVgg Mauern jubelten ausgelassen nach der Relegationspartie gegen den SC Massenhausen. Der Zweite der A-Klasse 6 setzte sich souverän mit 3:0 (1:0) durch und steigt damit in die Kreisklasse auf. Für den SCM geht’s in die entgegengesetzte Richtung runter in die A-Klasse. Den ersten Schlag musste Massenhausen schon beim Aufwärmen verkraften: Mit Maurice Snip riss sich ein wichtiger Akteur die Außenbänder und verpasste das alles entscheidende Duell. In den ersten Minuten ließ sich der SCM davon aber nicht beirren und spielte gut nach vorne. Zielgenaue Standards von Luca Schlüter auf Niko Kratzl brachten die ersten Chancen, Kratzl verpasste einmal nur hauchdünn und traf das Außennetz. Nach 17 Minuten aber machte Mauern ernst. Leonard Filipp setzte sich sauber von der linken Flanke aus durch, tunnelte einen Gegner und schloss sehenswert aus 18 Metern zum 1:0 für seine Truppe ab. Der Elfte der Kreisklasse 2 probierte es weiter, aber Mauern hatte ebenfalls noch gute Aktionen nach vorne. Nach 30 Minuten bekam der SCM sogar ein wenig Oberwasser, ohne jedoch eine Topchance zu kreieren. So hielt die knappe Mauerner Führung bis zur Pause. Fr., 06.06.2025, 18:30 Uhr SC Massenhausen Massenhsn SpVgg Mauern SpVgg Mauern 0 3 Abpfiff Im zweiten Abschnitt wollte es Massenhausen noch einmal wissen, kam aggressiv aus der Kabine. Die SpVgg zeigte sich jedoch defensivstark und ließ weiterhin nur wenig zu. Und nach 66 Minuten klappte es sogar mit dem 2:0. Maximilian Hagl zeigte dabei sein technisches Können und chippte den Ball perfekt auf den im Strafraum wartenden Sven Öchsner. Der hatte aus guten elf Metern nur noch wenig Probleme, den Ball im gegnerischen Kasten zu versenken. Massenhausen machte jetzt natürlich hinten auf, versuchte noch einmal alles. Weiterhin gelang es aber nicht, die gegnerische Defensive in Gefahr zu bringen. Sascha Dörner nutzte kurz vor dem Ende einen Konter zum 3:0 für Mauern (90.) und startete damit endgültig die große Jubelarie auf dem Sportplatz in Oberhaindlfing. Nur wenig entgegenzusetzen hatten die Massenhausener (schwarze Trikots) der starken Mauerner Offensive. – Foto: Lehmann Mauerns Spielertrainer Johannes Pollhammer war überglücklich: „Bei uns herrscht jetzt eine Riesenerleichterung, nachdem die Rückrunde nicht gerade optimal verlief.“ Seine Männer hätten von der ersten bis zur letzten Minute optimal verteidigt und den Aufstieg in die Kreisklasse mit brutalem Willen erreicht. Während Mauern mit dem Fanbus zum Feiern ins Sportheim fuhr, herrschte bei Massenhausen Trauerstimmung. Laut SCM-Trainer Andreas Langer hätte man sich zwar im Vorfeld schon mit dem möglichen Abstieg auseinandergesetzt: „Jetzt direkt im Anschluss geht es aber natürlich nicht spurlos an einem vorüber.“ Dennoch gab sich der Coach kämpferisch: „Wir bleiben als Einheit zusammen und versuchen, nächste Saison wieder anzugreifen.“ (Bernd Heinzinger)