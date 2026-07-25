»Riesenerleichterung« beim SVU – Landesliga-Aufsteiger überraschen

Zum Glück haben wir dann zügig das 1:3 nachgelegt und durch einen abgefälschten Freistoß das 2:3. Dann hält unser Torwart einen Elfmeter und uns gelingt kurz vor Schluss aus 20 Metern der Ausgleich. Viele Forchheimer Zuschauer haben danach gesagt: Das war ein hochverdienter Punkt für euch. Genau so sehe ich das auch.«

Dirk Wagler, Trainer des FC Wendelstein: »Wir haben eine überragende Moral gezeigt. In der ersten Halbzeit hatte Forchheim zwar viel den Ball, hat aber wenig daraus gemacht und sich kaum Chancen erspielt. Das 1:0 war so ein Ping-Pong-Tor, total unglücklich aus unserer Sicht. In der zweiten Halbzeit machen wir dann einen Fehler im Spielaufbau und werden bestraft – fünf Minuten später der Doppelschlag zum 3:0. Eigentlich war das Spiel damit gelaufen, obwohl wir die ganze Zeit auf Augenhöhe waren und sehr gut dagegengehalten haben.

Christian Held, Trainer des FC Kalchreuth: »In der ersten Halbzeit hatten wir wieder viel Ballbesitz und eine ordentliche Spielkontrolle. Wir haben den ATSV nicht wirklich ins Spiel kommen lassen. Wenn sie gefährlich wurden, dann durch unsere eigenen Fehler – wie beim 0:1. Da hat man auch ihre Qualität gesehen, wie schnell sie umschalten können. Wir haben es aber vor allem mit dem Ball gut gemacht. Wir hatten gute Ballpassagen. Ich hätte mir nur stellenweise noch mehr Kontrolle und Zug zum Tor gewünscht.

Die Gelb-Rote Karte hat das Spiel in der zweiten Halbzeit natürlich verändert: Der Gegner stand tief, wir waren weiterhin dominant, aber leider oft zu ungeduldig. Trotzdem hatten wir Möglichkeiten – und ein paar Bretter waren dabei, mit denen du das Spiel eigentlich gewinnen musst. Am Ende kannst du dir davon nichts kaufen, was vor allem an uns liegt und an der individuellen Qualität des Gegners. Wir wissen, was wir verbessern können. Aber: Wenn wir mit unserer Art zu spielen weitermachen, wird das noch viel Spaß machen. Das sind positive Aussichten für die Saison.«