 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

»Riesenerleichterung« beim SVU – Landesliga-Aufsteiger überraschen

Erste Stimmen zum 2. Spieltag der Landesliga Nordost +++ Unterreichenbach bügelt Auftaktpleite aus +++ Wendelstein punktet nach 0:3 +++ Kalchreuth: »Wird noch viel Spaß machen«

von Boris Manz · Heute, 18:28 Uhr · 0 Leser
Der FC Wendelstein kam gegen Forchheim nach einem 0:3-Rückstand noch zurück.
Der FC Wendelstein kam gegen Forchheim nach einem 0:3-Rückstand noch zurück. – Foto: Sportfoto Zink / J.Tenner

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Landesliga Nordost
ATSV Erlang.
Groß`lohe
FSV Bruck
Quelle Fürth

Der 2. Spieltag der Landesliga Nordost läuft: Am Freitag sorgte der SV Unterreichenbach für eine Überraschung gegen Großschwarzenlohe. In Großschwarzenlohe zu gewinnen, war gestern eine Riesenerleichterung“, so Unterreichenbachs Alexander Kalkmann nach dem 3:2-Erfolg beim Bayernliga-Absteiger.

Ein Stein dürfte auch FCW-Trainer Dirk Wagler vom Herzen gefallen sein. Gegen Landesliga-Spitzenteam Forchheim lag der FC Wendelstein schon mit 0:3 hinten, belohnte sich aber für einen Kraftakt mit einem Punkt. „Überragende Moral – und ein hochverdienter Punkt“, resümierte Wagner. Ebenfalls spät belohnte sich Mitaufsteiger Kalchreuth gegen den ATSV Erlangen, wenn gleich FCK-Trainer Christian Held gerne drei Zähler beim Bayernliga-Absteiger entführt hätte: „Ein paar Bretter waren dabei, mit denen du das Spiel eigentlich gewinnen musst.“ Im vermeintlichen Spitzenspiel des zweiten Spieltags führte Schwabach zweimal, musste aber jeweils den Ausgleich hinnehmen. Der gelang auch Herzogenaurach. Am Ende ging der FCH gegen Buckenhofen aber leer aus. Weitere Stimmen folgen.

Gestern, 19:00 Uhr
SC Großschwarzenlohe
SC GroßschwarzenloheGroß`lohe
SV Unterreichenbach
SV UnterreichenbachUnterr.bach
2
3

Alexander Kalkmann, Sportlicher Leiter beim SV Unterreichenbach: »In Großschwarzenlohe zu gewinnen, war gestern eine Riesenerleichterung. Erstens, weil wir die Auftaktpleite ausbügeln konnten, und zweitens, weil wir bisher noch nie in Lohe als Sieger vom Platz gegangen sind. Es waren immer knappe Spiele dort und deshalb freut es uns umso mehr, dass wir auch hier einen Haken hinter setzen konnten. Jetzt können wir entspannt das Schwabacher Bürgerfest genießen und uns dann ab Dienstag der großen Hürde widmen, die am kommenden Samstag in Münchberg auf uns wartet.«

Gestern, 19:00 Uhr
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
FC Wendelstein 2017
FC Wendelstein 2017Wendelstein
3
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Dirk Wagler, Trainer des FC Wendelstein: »Wir haben eine überragende Moral gezeigt. In der ersten Halbzeit hatte Forchheim zwar viel den Ball, hat aber wenig daraus gemacht und sich kaum Chancen erspielt. Das 1:0 war so ein Ping-Pong-Tor, total unglücklich aus unserer Sicht. In der zweiten Halbzeit machen wir dann einen Fehler im Spielaufbau und werden bestraft – fünf Minuten später der Doppelschlag zum 3:0. Eigentlich war das Spiel damit gelaufen, obwohl wir die ganze Zeit auf Augenhöhe waren und sehr gut dagegengehalten haben.

Zum Glück haben wir dann zügig das 1:3 nachgelegt und durch einen abgefälschten Freistoß das 2:3. Dann hält unser Torwart einen Elfmeter und uns gelingt kurz vor Schluss aus 20 Metern der Ausgleich. Viele Forchheimer Zuschauer haben danach gesagt: Das war ein hochverdienter Punkt für euch. Genau so sehe ich das auch.«

Heute, 14:00 Uhr
FC Kalchreuth
FC KalchreuthKalchreuth
ATSV Erlangen
ATSV ErlangenATSV Erlang.
1
1
Abpfiff

Christian Held, Trainer des FC Kalchreuth: »In der ersten Halbzeit hatten wir wieder viel Ballbesitz und eine ordentliche Spielkontrolle. Wir haben den ATSV nicht wirklich ins Spiel kommen lassen. Wenn sie gefährlich wurden, dann durch unsere eigenen Fehler – wie beim 0:1. Da hat man auch ihre Qualität gesehen, wie schnell sie umschalten können. Wir haben es aber vor allem mit dem Ball gut gemacht. Wir hatten gute Ballpassagen. Ich hätte mir nur stellenweise noch mehr Kontrolle und Zug zum Tor gewünscht.

Die Gelb-Rote Karte hat das Spiel in der zweiten Halbzeit natürlich verändert: Der Gegner stand tief, wir waren weiterhin dominant, aber leider oft zu ungeduldig. Trotzdem hatten wir Möglichkeiten – und ein paar Bretter waren dabei, mit denen du das Spiel eigentlich gewinnen musst. Am Ende kannst du dir davon nichts kaufen, was vor allem an uns liegt und an der individuellen Qualität des Gegners. Wir wissen, was wir verbessern können. Aber: Wenn wir mit unserer Art zu spielen weitermachen, wird das noch viel Spaß machen. Das sind positive Aussichten für die Saison.«

Die weiteren Spiele des 2. Spieltags der Landesliga Nordost:

Heute, 14:00 Uhr
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
FC Eintracht Münchberg
FC Eintracht MünchbergMünchberg
2
2

Morgen, 13:30 Uhr
FSV Erlangen-Bruck
FSV Erlangen-BruckFSV Bruck
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
13:30

Morgen, 15:00 Uhr
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
SG Quelle Fürth
SG Quelle FürthQuelle Fürth
15:00

Heute, 17:00 Uhr
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
TSV Nürnberg-Buch
TSV Nürnberg-BuchTSV Buch
0
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Herzogenaurach
1. FC HerzogenaurachFC Herzogen.
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
1
3
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpV Bayreuth II
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
0
2
Abpfiff