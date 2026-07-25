»Riesenerleichterung« beim SVU – Landesliga-Aufsteiger überraschen

Der 2. Spieltag der Landesliga Nordost läuft: Am Freitag sorgte der SV Unterreichenbach für eine Überraschung gegen Großschwarzenlohe. „In Großschwarzenlohe zu gewinnen, war gestern eine Riesenerleichterung“, so Unterreichenbachs Alexander Kalkmann nach dem 3:2-Erfolg beim Bayernliga-Absteiger.
Ein Stein dürfte auch FCW-Trainer Dirk Wagler vom Herzen gefallen sein. Gegen Landesliga-Spitzenteam Forchheim lag der FC Wendelstein schon mit 0:3 hinten, belohnte sich aber für einen Kraftakt mit einem Punkt. „Überragende Moral – und ein hochverdienter Punkt“, resümierte Wagner. Ebenfalls spät belohnte sich Mitaufsteiger Kalchreuth gegen den ATSV Erlangen, wenn gleich FCK-Trainer Christian Held gerne drei Zähler beim Bayernliga-Absteiger entführt hätte: „Ein paar Bretter waren dabei, mit denen du das Spiel eigentlich gewinnen musst.“ Im vermeintlichen Spitzenspiel des zweiten Spieltags führte Schwabach zweimal, musste aber jeweils den Ausgleich hinnehmen. Der gelang auch Herzogenaurach. Am Ende ging der FCH gegen Buckenhofen aber leer aus. Weitere Stimmen folgen.