Riesenerleichterung beim Heider SV – Jonah Gieseler ist zurück

Jonah Gieseler im Duell mit Christoph Kahlke und Jan Lippegaus vom VfR Neumünster. – Foto: Volker Schlichting

Große Erleichterung beim Heider SV: Jonah Gieseler ist endlich wieder zurück auf dem Fußballplatz. Zuletzt hatte der beliebte Capitano beim 4:1-Erfolg im Kreispokalfinale gegen die SG Geest im April auf dem Feld gestanden, ehe ihn eine Herzmuskelentzündung auf Eis legte. Dadurch war der 28-Jährige mehrere Monate zur Untätigkeit verdammt. Nun endlich, im SHFV-LOTTO-Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Lübeck, war es so weit: Jonah Gieseler feierte mit seiner Einwechslung in der 63. Minute für Steffen Neelsen sein lange ersehntes Comeback nach fast dreimonatiger Zwangspause.

„Ein echtes Highlight“: Die Freude über die Rückkehr

Auch Jonah Gieseler war die Freude anzumerken, endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Gegenüber Youkick äußerte er sich zu seiner Rückkehr wie folgt: „Ich war sehr glücklich, dass es nach so langer Zeit wieder geklappt hat und ich wieder auf dem Platz stehen durfte – und dann noch vor so einer Kulisse bei so einem Spiel. Es war natürlich ein echtes Highlight.“

Das Pokalspiel gegen den VfB Lübeck aus Gieselers Sicht

Auch sportlich sah der rechtsfüßige Führungsspieler mit ausgeprägten Offensivqualitäten seine Farben im Duell gegen den renommierten Regionalligisten lange Zeit auf Augenhöhe: „Bisschen schade, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht an unsere Leistung aus der ersten Halbzeit anknüpfen konnten. Weil, ich finde, in der ersten Halbzeit haben wir es richtig gut gemacht und hatten sogar ein Chancenplus. Wir müssen mindestens ein bis zwei Tore aus unseren Chancen machen und gehen trotzdem mit einem 0:1 in die Halbzeit. Das ist natürlich ärgerlich. In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass wir in der ersten Halbzeit viel investiert haben. Die Kräfte haben ein bisschen nachgelassen und dann hat Lübeck es natürlich mit seiner Qualität auch gut runtergespielt. Es war auf beide Halbzeiten gesehen ein verdienter Sieg für Lübeck. Mit etwas Glück geht es auch anders aus, aber ich war froh, dass ich mal wieder dabei sein konnte.“