„Riesenerfolg für solch eine kleine Gemeinde“ – TSV Moorenweis gelingt historischer Aufstieg

Bierduschen für den Meister! Bei der historischen Aufstiegsfeier des TSV Moorenweis bekam auch der Platz den süffisanten Dünger ab. – Foto: Maximilian Merkl / FuPa

Moorenweis machte die vergangene Spielzeit der Kreisliga 2 Zugspitze zu seiner. Mit sechs Punkten Vorsprung schnappte sich der Klub den Meistertitel.

Knapp über 4000 Menschen leben in Moorenweis. Doch in der vergangenen Spielzeit wurde der bescheidene Ort in eine echte Fußball-Bastion umgewandelt. Jedes der 13 Spiele „Dahoam“ ging siegreich über die Bühne. In Sachen Dominanz gehörte die Schreinerei-Sigl-Arena in Oberbayern damit zum ganz besonderen Klub der Ungeschlagenen auf eigenem Rasen. Moorenweis-Coach Baumert macht das „brutal stolz“.

Moorenweis – Ein Jahr alt war der aktuelle Moorenweis -Trainer Sebastian Baumert , als der TSV das letzte Mal in der Bezirksliga stand. 40 Jahre ist das her. Umso beachtlicher wird die diesjährige Leistung des meisterlichen Klubs: „Das ist ein Riesenerfolg für den Verein und solch eine kleine Gemeinde“, erklärt der Aufstiegstrainer gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Durch diese Heimstärke wurden 39 der insgesamt 60 Punkte eingetütet. Am Ende hatten die Rot-Weißen sechs Punkte Vorsprung auf die Verfolger aus Unterpfaffenhofen-Germering. Und das alles geschah sogar in der Premierensaison des Trainers. Für den Bezirksliga-Aufstieg bleibt Baumert nur ein Wort übrig: „Wahnsinn!“

Volles Haus beim entscheidenden Heimspiel gegen Maisach – an diesem Tag blieb in der Schreinerei-Sigl-Arena kein Platz leer. – Foto: Maximilian Merkl / FuPa

Insbesondere eine „gute Mischung“ aus erfahrenen Kickern, die bereits in höherklassigen Ligen ihr Unwesen trieben, und „ein paar jungen Guten, die sich entwickeln können“, hat für den TSV-Kommandanten die Mannschaft von den anderen abgehoben. Und auch der Zusammenhalt „war super“ – in Summe „eine Top-Saison“.

Tagelange Feier mit dem kompletten Dorf – jetzt wartet der Erdinger Meistercup

Und diese einzigartige Saison hat auch eine einzigartige Meisterfeier verdient. Die Jungs aus Moorenweis nahmen sich dieser Aufgabe an und feierten (selbstverständlich) über mehrere Tage hinweg: „Das ganze Dorf hat mitgefeiert, das war riesig!“, verrät Baumert. Und vielleicht kommt in den nächsten Wochen sogar noch eine zweite Feier dazu.

Mit der Teilnahme am Erdinger Meistercup ist die Saison des TSV immer noch nicht beendet. Am 27. Juni wollen die Moorenweiser es noch einmal allen zeigen – und natürlich auch Spaß haben: „Die Jungs wollten unbedingt mitspielen“, so der Chefcoach. Nach diesem Turnier liegt dann der volle Fokus auf der kommenden Spielzeit in der Bezirksliga Süd.

Keine Spielergehälter trotz Bezirksliga-Aufstieg – Moorenweis bleibt sich treu

Für das Team aus der Zugspitzregion wird es sicherlich eine herausfordernde Saison werden. Der „recht hohe Sprung“ aus der Kreisliga wird mit vielen Neuzugängen abgedämpft – doch Spielergehälter werden weiterhin nicht bezahlt. „Da sind wir wahrscheinlich einer von wenigen in dieser Liga“, meint Baumert. Das Fußballmärchen aus Moorenweis geht also auch in der nächsten Saison weiter. (mh)