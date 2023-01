Riesen-Wirbel um Fortunas Baupartner Der Zweitligist will ein Funktionsgebäude realisieren. Jetzt erschüttern schwere Vorwürfe gegen Unternehmer Peker die Beziehung.

Doch der erste Spatenstich wird immer wieder verschoben. 2023, wie zunächst geplant, wird es sehr sicher nicht mehr hochgezogen – was zum einem daran liegt, dass es noch überhaupt keine Baugenehmigung gibt, aber auch am Zögern des Klubs.

Dabei klingt der Deal mehr als verlockend. Fortuna Düsseldorf hat eine Absichtserklärung mit der Peker Holding vereinbart. Das Unternehmen mit einem Sitz in Düsseldorf will die eine Hälfte der Kosten übernehmen, der Fußballklub die andere – es geht um ein Bauvolumen von 25 Millionen Euro. Der Verein würde die restlichen Kosten per Mietzahlungen abzahlen. So könnte das Gebäude irgendwann „F95“ gehören. Doch Fortuna würde selbst bei der Erteilung einer Baugenehmigung nicht unmittelbar auf den Startknopf drücken. Im Exklusiv-Interview mit unserer Redaktion hatte Vorstandsboss Alexander Jobst gesagt: „Wir arbeiten nach wie voran allen Vorkehrungen, die noch abzuschließen sind. So fehlen noch die Baugenehmigung und eine Finalisierung des Mietvertrags, die unsere Finanz- und Rechtsabteilung mit unserem Partner Peker verhandelt.“

Politiker-Besuch schlägt hohe Wellen

Da wusste Fortuna allerdings noch nichts von den politischen Verbindungen von Peker in die Türkei. Unlängst sind Aufnahmen aufgetaucht, die Murat Beyazyuz, Geschäftsführer der Peker Holding Deutschland, an der Seite eines umstrittenen Politikers zeigen. Es handelt sich dabei nicht um irgendwen, sondern einen Abgeordneten der AKP, der regierenden Partei von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Mustafa Açıkgöz hat im Rahmen einer Wahlkampfkampagne auch in Neuss Station gemacht.

Dieser Auftritt hatte es in sich und hohe Wellen geschlagen, das Auswärtige Amt hat den türkischen Botschafter deshalb einbestellt. Eren Güvercin, Gründungsmitglied des Alhambra e.V. (ein Zusammenschluss von europäischen Muslimen), hatte als einer der Ersten das Video auf Twitter publik gemacht und die wichtigsten Aussagen von Açıkgöz übersetzt. Demnach droht der PKK-Politiker bei den „Grauen Wölfen“ damit, in Deutschland Jagd auf „Terroristen“ zu machen. Als „Graue Wölfe“ werden die Anhänger der rechtsextremistischen „Ülkücü-Bewegung“ bezeichnet, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird.