Riesen-Umbruch bei Grün-Weiß Etzweiler: 19 Neue für Redwitz Nach Platz 11 in der B-Liga wird ein Neustart mit einem neuen Trainer eingeleitet. von red · Heute, 07:39 Uhr · 0 Leser

Marcel Kanitz (li.) und Michael Redwitz (re.) bilden das neue Trainerteam beim FC Grün-Weiß Etzweiler. – Foto: Verein

Beim Verein aus der Gemeinde Elsdorf ist Bewegung. Nach dem elften Tabellenplatz in der abgelaufenen Spielzeit steht Grün-Weiß Etzweiler vor einer völlig veränderten Zukunft. Ein neuer Cheftrainer an der Seitenlinie und ein massiver Austausch im Kader mit insgesamt 34 Spielerwechseln wirbeln das Team kräftig durcheinander. Mittendrin steht Torgarant und Co-Trainer Marcel Kanitz, der das enorme personelle Ausmaß als echte Chance begreift, um die Mannschaft Schritt für Schritt neu zu formieren.

Neuer Chefcoach und ein treuer Torgarant Da sich der bisherige Trainer Ali Coskun der SVG Grevenbroich angeschlossen hat, mussten die Verantwortlichen die wichtigste Position an der Linie neu besetzen. Fündig wurde man bei Michael Redwitz. Der 50-Jährige war zuletzt in der Nachwuchsabteilung bei Germania Geyen tätig, bringt allerdings auch reichlich Erfahrung aus dem Herrenbereich mit nach Etzweiler. In der Vergangenheit sammelte er bereits bei Vereien wie dem SV Kaster, HNK Croatia Köln, SV Kirch-Grottenherten oder beim SV Botan Köln wichtige Erkenntnisse an der Seitenlinie. Unterstützt wird Redwitz weiterhin von Co-Trainer Marcel Kanitz. Der 33-Jährige bleibt dem Verein erhalten und wird auch künftig selbst als Spieler auf dem Platz stehen. Das ist für Etzweiler eine elementare Nachricht, denn Kanitz gilt als Lebensversicherung im Angriff: In den vergangenen drei Spielzeiten steuerte er in 74 B-Liga-Partien die beeindruckende Anzahl von 110 Treffern bei.

Personeller Aderlass als Entwicklungschance Auf das Trainerteam wartet in den kommenden Wochen eine Mammutaufgabe, denn der Kader wird im Sommer komplett auf den Kopf gestellt. 19 Neuzugängen stehen 15 Abgänge gegenüber. Ein radikaler Schnitt, der sich in dieser Dynamik zunächst gar nicht abgezeichnet hatte. „Der Umbruch ist natürlich schon enorm. Dass es am Ende so viele Wechsel werden, war in der Form nicht komplett abzusehen, weil es auch Spieler gab, die ursprünglich zugesagt hatten und sich dann doch anders entschieden haben. Aber wir sehen das als Chance. Jetzt haben wir eine neue Mannschaft, die wir Schritt für Schritt entwickeln wollen. Wichtig ist, dass alle an einem Strang ziehen, sich mit dem Verein identifizieren und sich bei uns wohlfühlen. Denn nur wenn sich die Jungs auch menschlich wohlfühlen, können sie ihr Potenzial auf dem Platz voll entfalten“, räumt Kanitz ein. Menschlicher Zusammenhalt im Fokus Um das neu zusammengestellte Gefüge schnellstmöglich zu einer echten Einheit zu formen, setzen die Verantwortlichen auf gezielte Maßnahmen abseits des grünen Rasens. Das Zwischenmenschliche soll künftig wieder eine übergeordnete Rolle im Vereinsleben einnehmen, um den sportlichen Erfolg zu begünstigen.

Viele neue Gesichter bekommt der Kader von GW Etzweiler. – Foto: Dave,Lentzen/ Lisa,Lehr