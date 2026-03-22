„Riesen, riesen Moral bewiesen und den Abwärtstrend gestoppt.“

Gifhorn erwischte zunächst den besseren Start und ging durch Julio Rodrigues (13.), der einen Freistoß verwandelte, in Führung. Doch die Gäste antworteten schnell: Emin El-Ouhibi (17.) glich nach einem Freistoß aus dem Halbfeld und Abstimmungsproblemen in der MTV-Hintermannschaft aus, ehe Oliver Mundry per Foulelfmeter (27.) das Spiel drehte. Zudem musste Gifhorn nicht nur den Elfmeter, sondern auch zeitgleich einen Platzverweis wegen Notbremse hinnehmen.

Trotz Rückstand blieb Gifhorn im Spiel, ließ jedoch zunächst Chancen liegen. Ringe: „Wir haben dann nach dem 1-0 noch zwei Riesenchancen, müssen da schon unser Torepolster erhöhen.“ Stattdessen ging es mit einem 1:2 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel Moral bewiesen Nach dem Seitenwechsel zeigte Gifhorn dann eine beeindruckende Reaktion. Innerhalb weniger Minuten drehten die Gastgeber die Partie durch Marc Upmann (48.) und erneut Julio Rodrigues (50.). Ringe lobte den Auftritt seiner Mannschaft: „Sensationell, was die Jungs dann abgerissen haben.“ Trotz Unterzahl blieb Gifhorn dominant uns zeigte Willenskraft: „Der eine hat dem Anderen geholfen und wir haben als Team alles reingehauen.“ Außerdem funkten die eingewechselten Spieler allesamt.