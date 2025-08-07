„Riesen Respekt“: Münsing schaltet Bezirksligist Penzberg aus

Münsing – Die Saison kann kommen – und auch im Pokal geht es für den SV Münsing weiter. Das ist die Quintessenz des Gruppenfinales der Gruppe Mitte, das der Kreisligist am Dienstagabend völlig verdient mit 3:1 gegen den FC Penzberg für sich entschied. Der Erfolg des SVM fußte auf einem massiven Deckungsverbund, der dem Gegner lediglich einmal Durchlass gewährte, aber auch einer Mischung aus Kaltschnäuzigkeit und etwas Fortune bei den eigenen Torabschlüssen. Die nächste Runde ist für Anfang Oktober angesetzt.

Trainer Martin Grelics zollte seiner Mannschaft „riesigen Respekt“, weil sie „unheimlich diszipliniert“ agiert habe. Es sei immens schwer, Abwehrarbeit „in so einem tiefen Block“ ohne Fauxpas zu bewältigen. Teilweise errichteten neun Münsinger Barrikaden in und um den eigenen Strafraum. Doch heiligte der Zweck letztlich die Mittel. In die Karten gespielt hat den Münsingern freilich ein frühes Führungstor: Sebastian Schönacher hatte beim ersten Angriff nach einem Stellungsfehler der FC-Abwehr ungewohnt breiten Raum zum erfolgreichen Abschluss – 1:0.