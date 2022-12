Riesen-Resonanz: 32 Teams wetteifern um zwei Final-Tickets Am Donnerstag und Freitag steigen in Dingolfing die beiden Qualifikations-Turniere für den SAR-Hallencup

Der SAR-Cup des FC Dingolfing ist seit Jahren das Hallenturnier in Niederbayern. Auch dieses Mal kann sich das Teilnehmerfeld des Bandenkicks, der am 6. Januar in der Höll-Ost-Sporthalle über die Bühne geht, wieder sehen lassen: Unter anderem gehen Top-Teams wie die SpVgg Hankofen-Hailing, der TSV Landsberg und der SV Donaustauf an den Start. Das Salz in der Suppe sind bekanntlich aber immer wieder die Underdogs. Am Donnerstag und Freitag steigen zwei Turnieren, in denen die jeweiligen Sieger als Belohnung einen Startplatz für das Event am Dreikönigstag bekommen.

Überwältigend ist die Resonanz für das Kunstrasen-Spektakel. In beiden Vorturnieren sind jeweils 16 Mannschaften am Start, die zunächst in je vier Gruppen unterteilt sind. Die beiden erstplatzierten jeder Staffel schaffen den Sprung ins Viertelfinale. Los geht es sowohl am Donnerstag als auch am Freitag um 16 Uhr. Um 22:20 Uhr sollen dann laut Terminplan an beiden Tagen die Endspiele über die Bühne gehen.





Sehen lassen kann sich auch die Besetzung, denn am Donnerstag sind unter anderem die Bezirksligisten TuS Pfarrkirchen, SV Türk Gücü Straubing und FC Thalmassing (Oberpfalz) am Start. Ganz stark einzuschätzen ist bestimmt auch Kreisliga-Primus FC Walkertshofen, bei dem auch Spielertrainer und Top-Goalgetter Christian Brandl auflaufen wird.





Gruppe A: SV Mengkofen, TSV Niederviehbach, TSV Marklkofen, FC Thalmassing

Gruppe B: FC Dingolfing II, SV Burgweinting, FC Zeholfing, TuS Pfarrkirchen

Gruppe C: SV Türk Gücü Straubing, SG Gerzen / Aham, FC Teisbach II, SV Haarbach

Gruppe D: FC Bonbruck/Bodenkirchen, FC Walkertshofen, TSV Landshut-Auloh, SG Offenstetten / Rohr





Hier geht es zu allen weiteren Infos:













Am Freitag gehören mit dem FC Teisbach, dem FC Ergolding dem FC Eintracht Landshut und der DJK Altdorf vier Bezirksligisten dem Teilnehmerfeld an.



Gruppe A: TV Reisbach, SV Frauenbiburg, DJK-SV Altdorf, SpVgg Niederaichbach

Gruppe B: SV Wendelskirchen, FC Gottfrieding, FC Ergolding, FC Dingolfing II

Gruppe C: SV Fortuna Dingolfing, SG Mertsee, SSV Weng, SV Groköllnbach

Gruppe D: FC Eintracht Landshut, FC Teisbach, TSV Aholming, SG Griesbach / Steinberg





Hier geht es zu allen weiteren Infos: