Riesen-Moral der SG Sarau/B. in Unterzahl: KMTV siegt mit Mühe mit 3:2

Der Kieler MTV hat am vierten Spieltag in der Verbandsliga Ost einen hart erkämpften 3:2 (3:1)-Auswärtssieg bei der SG Sarau/Bosau eingefahren und sich damit auf den dritten Tabellenplatz vorgeschoben. Trotz früher Unterzahl boten die Gastgeber einen leidenschaftlichen Kampf, der die Gäste bis zur letzten Sekunde an den Rand eines Punktverlustes brachte.
Die Gäste aus Kiel starteten hochkonzentriert in die Begegnung bei sommerlichen Temperaturen. „Wir kontrollieren zu Beginn das Spiel sehr gut, haben den Gegner fern von unserem Tor gehalten und konnten sehr gut pressen“, analysierte MTV-Trainer Paul Musiol. Nach 13 Minuten brachte Philipp Faesel seine Farben mit 1:0 in Führung.
Nur wenig später schwächten sich die Hausherren selbst. Nach einer umstrittenen glattroten Karte wegen angeblicher Schiedsrichterbeleidigung in der 16. Minute mussten die Gastgeber fortan in Unterzahl agieren. SG-Trainer Tony Böhme haderte mit der Entscheidung: „Natürlich ist es dann schwer, fünfundsiebzig Minuten lang mit zehn zu spielen.“ Kiel nutzte die Überzahl zunächst eiskalt aus: Louis Reinicke erhöhte in der 24. Minute auf 2:0.
Trotz des Rückstands und der personellen Dezimeierung steckte die SG Sarau/Bosau keineswegs auf. Julian Hagedorn verkürzte in der 40. Minute völlig verdient auf 1:2. Doch kurz vor dem Pausenpfiff schlugen die Gäste noch einmal eiskalt zu. Nach einem langen Ball stimmte die Abstimmung in der Hintermannschaft der Hausherren nicht, und erneut war Philipp Faesel zur Stelle, um den alten Abstand zum 3:1-Halbstand wiederherzustellen (44.).
Böhme zeigte sich rückblickend gefrustet über den Gegentreffer vor der Pause: „Machen dann kurz vor der Pause einen Riesenbock. Langer Ball. Unser Abwehrspieler geht nicht zum Kopfball hoch, unterschätzt den Ball. Ja, so dass der Stürmer durch ist, auf 3:1 erhöht.“
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein packender Schlagabtausch. Die Gastgeber warfen alles nach vorne und belohnten sich früh: Nach gerade einmal fünf Minuten in der zweiten Halbzeit erzielte Marcel Prahl den Anschlusstreffer zum 2:3 (50.).
Was danach folgte, nötigte selbst dem gegnerischen Trainer Respekt ab. Paul Musiol stellte anerkennend fest: „Man hatte das Gefühl, dass Sarau/Bosau wirklich in Unterzahl jetzt nicht war, sondern eher in Gleichzahl. Sie hätten sich wirklich das Unentschieden verdient.“ Auch Tony Böhme zog den Hut vor seiner Mannschaft: „Man hat nachher in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr gemerkt, dass wir ein Spieler weniger sind. Im Gegenteil.“
In einer hektischen Schlussphase drängte Sarau/Bosau vehement auf den Ausgleich, während der Kieler MTV bei Kontern die Entscheidung verpasste. Am Ende blieb es beim glücklichen, aber nicht unverdienten 3:2 für die Gäste, die sich mit nun acht Zählern in der Spitzengruppe etablieren.
Neben den sportlichen Höhepunkten stand vor allem der faire Umgang im Vordergrund. Böhme richtete nach dem Abpfiff Genesungswünsche an ein gegnerisches Teammitglied: „Gute Besserung an den Spieler vom Kieler MTV. Gab noch einen kleinen Zusammenprall zwischen einem unserer Spieler und ihm. Ja, und da sah das nicht so gut aus. Beide haben geblutet. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm und er kommt schnell wieder auf die Beine.“
Der Kieler MTV bleibt damit mit zwei Siegen und zwei Unentschieden einer der vier Mannschaften ohne Niederlage. Die SG kassierte dagegen ihre erste Niederlage im Spiel zweier punktgleicher Teams.
Tony Böhme (Trainer SG Sarau-Bosau)