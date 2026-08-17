Riesen-Moral der SG Sarau/B. in Unterzahl: KMTV siegt mit Mühe mit 3:2 von Ismail Yesilyurt · Heute, 09:54 Uhr · 0 Leser

Die SG Sarau-Bosau wächst in Unterzahl über sich hinaus. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Kieler MTV hat am vierten Spieltag in der Verbandsliga Ost einen hart erkämpften 3:2 (3:1)-Auswärtssieg bei der SG Sarau/Bosau eingefahren und sich damit auf den dritten Tabellenplatz vorgeschoben. Trotz früher Unterzahl boten die Gastgeber einen leidenschaftlichen Kampf, der die Gäste bis zur letzten Sekunde an den Rand eines Punktverlustes brachte.

Traumstart für den Kieler MTV und früher Platzverweis Die Gäste aus Kiel starteten hochkonzentriert in die Begegnung bei sommerlichen Temperaturen. „Wir kontrollieren zu Beginn das Spiel sehr gut, haben den Gegner fern von unserem Tor gehalten und konnten sehr gut pressen“, analysierte MTV-Trainer Paul Musiol. Nach 13 Minuten brachte Philipp Faesel seine Farben mit 1:0 in Führung. Nur wenig später schwächten sich die Hausherren selbst. Nach einer umstrittenen glattroten Karte wegen angeblicher Schiedsrichterbeleidigung in der 16. Minute mussten die Gastgeber fortan in Unterzahl agieren. SG-Trainer Tony Böhme haderte mit der Entscheidung: „Natürlich ist es dann schwer, fünfundsiebzig Minuten lang mit zehn zu spielen.“ Kiel nutzte die Überzahl zunächst eiskalt aus: Louis Reinicke erhöhte in der 24. Minute auf 2:0.

Sarau/Bosau kämpft sich heran – Pausenrückstand nach Abwehrfehler Trotz des Rückstands und der personellen Dezimeierung steckte die SG Sarau/Bosau keineswegs auf. Julian Hagedorn verkürzte in der 40. Minute völlig verdient auf 1:2. Doch kurz vor dem Pausenpfiff schlugen die Gäste noch einmal eiskalt zu. Nach einem langen Ball stimmte die Abstimmung in der Hintermannschaft der Hausherren nicht, und erneut war Philipp Faesel zur Stelle, um den alten Abstand zum 3:1-Halbstand wiederherzustellen (44.). Böhme zeigte sich rückblickend gefrustet über den Gegentreffer vor der Pause: „Machen dann kurz vor der Pause einen Riesenbock. Langer Ball. Unser Abwehrspieler geht nicht zum Kopfball hoch, unterschätzt den Ball. Ja, so dass der Stürmer durch ist, auf 3:1 erhöht.“

Leidenschaftliche Aufholjagd in Hälfte zwei Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein packender Schlagabtausch. Die Gastgeber warfen alles nach vorne und belohnten sich früh: Nach gerade einmal fünf Minuten in der zweiten Halbzeit erzielte Marcel Prahl den Anschlusstreffer zum 2:3 (50.).

Der Kieler MTV daf sich über einen hart erkämpften Erfolg richtig freuen. – Foto: Ismail Yesilyurt