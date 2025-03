Riesen Freude in der Götzstr.

Das Hinspiel hatte man gegen diese starke Truppe mit 15:0 verloren.

Unsere „Oldies“ hatten sich vorgenommen, besser als im Hinspiel zu agieren.

Doch der Matchplan konnte nicht eingehalten werden. 11 Spieler mit

Markus, Benjamin, Tim (als Spieler und nicht im Tor), Cobra, Hayrettin, Rafael,

Yunus, Sabit, Hassan, Adrian und Göksel fehlten wegen Krankheit, Verletzung, Arbeit

oder Spielsperre. So bastelte Trainer Herbert Hochheim an einer taktischen Veränderung seines an Ersatz geschwächten Teams. Das Team setzte diese Veränderungen nach ca.15 bis 20 Minuten nahezu nahtlos um. Man spielte zum ersten mal ein variables 1 - 4 - 2 System, wobei Tim als fast spielender Torhüter agieren sollte. Davor hatte man 4 Abwehrspieler mit Mujo, Baris als Außenspieler und Emre und Fatih als Innenspieler. Vor den vieren der Abwehrkette agierten Patoo und Murat. 2 Auswechsler standen mit Mario und Apo zur Verfügung. Man wechselte ständig durch. In den ersten zwanzig Minuten hatte man noch Probleme, alles taktisch so um zusetzen, wie geplant. Auf fällig aber war, dass Murat ein sehr solides gutes Spiel in den ersten 15 bis 20 Minuten zeigte. Zudem wuchs Fatih zum herausragenden Spieler des Spiels heran. Nachdem 0:4 in der 21. Minute war die Messe für Charlottenburg/Wilmersdorf gelesen. Mit unbändigem Willen und Einsatz verschafften sich die „die ollen Germanen“ Respekt vom Gegner und die Aufholjagt konnte beginnen. Jeder Spieler der 9 einsatzfähigen Germanen kniete sich in seine Aufgabe und alle motivierten sich gemeinsam. Teilweise richtig gute spielerische Ansätze waren zu sehen, sowie gute Konterangriffe bei Ballgewinn. 1:4 Torschütze Fatih 23. Minute, 2:4 Patoo in der 37. Minute, 3:4 durch Emre in der 45. Minute und schließlich das 4:4 (Strafstoß) durch den heute überragenden Kapitän Fatih Demirbag in der 56. Minute.Man war jetzt dem Sieg näher als der Tabellenführer. Die Chance zum 5:4 Knock out war da. Dann ausgerechnet in der letzten Minute hatte der beste Spieler auf dem Platz, Fatih das Pech, dass der Ball von seinem Fuss in die andere Richtung ins eigene Tor ging. Schlusspfiff. Egal Mund abwischen und weiter machen. Fußball kann manchmal brutal und ungerecht sein. Den Sieg (oder Remis) hätten sich heute auf alle Fälle diese 9 Spieler verdient. Trainer Herbert Hochheim war unbändig stolz auf seine sogenannte „Ersatz-geschwächte Truppe“. Trotz der unglücklichen Niederlage ging ein toller Fußball-Abend an der Götzstr. zu Ende.