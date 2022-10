Riesa bissiger, Gröditz zu ängstlich!

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 250 Zuschauern bereits flott zur Sache. Niklas Noah Pohl stellte die Führung von Stahl Riesa her (3.). Bereits in der zwölften Minute erhöhte Florian Ohme den Vorsprung von Stahl. Durch einen Elfmeter von Fabien Hennig kam die Heimelf noch einmal ran (17.). Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den die BSG Stahl Riesa für sich beanspruchte. Thomas Juretzko schickte Franz Josef Pawletta aufs Feld. Benito Teinze blieb in der Kabine. In der 54. Minute war Fabien Hennig mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Niklas Noah Pohl schnürte fünf Minuten später mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (59.). Pawletta stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Endstand von 4:2 für Stahl Riesa her (86.). Im Endeffekt kassierte der FV Gröditz 1911 gegen einen direkten Konkurrenten eine schmerzliche Niederlage. Bei den Röderstädter präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Das Team von Coach Rico Kaiser findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchten die Gastgeber nur fünf Zähler. Nach diesem Erfolg steht die BSG Stahl Riesa auf dem 14. Platz der Landesklasse Mitte. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen haben die Gäste allerdings noch Luft nach oben. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher lediglich zwei Siege ein. Während Gröditz am nächsten Samstag (15:00 Uhr) beim 1. FC Pirna gastiert, duelliert sich Stahl Riesa zeitgleich mit dem Hartmannsdorfer SV Empor.

Klaus Hirschnitz

Trainer Rico Kaiser: „Stahl Riesa hat verdient gewonnen. Wir hatten heute nur wenige Phasen, wo wir den Gegner unter Druck setzen konnten und wir bekommen wieder ein frühes Tor, was wir vermeiden wollten. Positiv war heute, dass wir uns nicht aufgeben haben, die Einstellung stimmt! Was fehlte ist die Dynamik. Wir müssen in den nächsten Wochen wieder punkten, am besten gleich beim nächsten Spiel in Pirna.“

Torfolge:

0:1 Niklas Noah Pohl, 3. Min.

0:2 Florian Ohme, 12. Min.

1:2 Fabien Hennig, 17. Min. (Strafstoss)

2:2 Fabien Hennig, 54. Min.

2:3 Niklas Noah Pohl, 59. Min.

2:4 Franz Josef Pawletta, 86. Min.