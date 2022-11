Ries-Show beschert die Herbstmeisterschaft âŹ›đŸŸ„

Bei bestem Fussballwetter gastierte der TSV Ottobeuren 2 am vergangenen Sonntag zum letzten Spieltag der Vorrunde in Greimeltshofen. Der Gast, der nach Startschwierigkeiten immer besser in Fahrt kam und zuletzt sechsmal ohne Niederlage blieb, war mit breiter Brust zu erwarten. Vorallem mit Hinblick auf die Tabelle wĂ€re es die vermutlich letzte Chance fĂŒr den TSVO noch einmal so richtig anzugreifen. Der heimische SVG kann jedoch eine Ă€hnliche Statistik vorweisen, denn auch sie blieben zuletzt 5x unbesiegt und stehen zurecht an der Tabellenspitze. Zudem gab es am Vormittag noch die Hiobsbotschaft von Coach Merk, welcher krankheitsbedingt nicht zur VerfĂŒgung stand, weshalb mit einer "Jetzt-erst-recht-MentalitĂ€t" zu rechnen war.

Der Beginn der Partie verlief dementsprechend klar. Der SV Greimeltshofen begann druckvoll und engagiert und konnte bereits nach wenigen Minuten die ersten Torchancen verzeichnen. Die GĂ€ste hingegen merkten vermutlich direkt was die Stunde geschlagen hat, weshalb deren Selbstvertrauen nie wirklich zum Vorschein kam.

Die Belohnung der guten Startphase gab es dann in der 11min., als ein Einwurf von Diego Ries bei FÀssler Max landete. Aufgrund dessen, dass dieser keinerlei BedrÀngnis hatte, konnte er beruhigt aufdrehen und den Ball per Dropkick in die Maschen wuchten. 1:0!

Im weiteren Verlauf der Partie zeigte sich ein Àhnliches Bild. Der SV Greimeltshofen kontrollierte das Geschehen nach belieben und kam immer wieder in aussichtsreiche Abschlusspositionen. Der Gast wiederum war defensiv derart beschÀftigt, dass das Offensivspiel mehr oder minder auf der Strecke blieb.

Es dauerte dann bis zur 28. Min. bis aus der optischen Überlegenheit wieder Kapital geschlagen werden konnte. Wolfgang, alias Diego, Ries eroberte beim aggressiven Offensivpressing den Ball, zog mit Speed in der Sechszehner hinein und schloss gekonnte zum 2:0 ab. (Ggf. könnte man auch davon sprechen, dass er flanken wollte, der Ball ihm ĂŒber den Schlappen rutschte und mit Hilfe des Keepers den Weg in die Maschen fand 😘)

Dieses 2:0 brachte weitere Sicherheit in das Spiel des SV Greimeltshofen, welcher den Gegner zu jeder Sekunde im Griff hatte. Etwaige lange, hohe BĂ€lle wurden entweder problemlos wegverteidigt oder vom hervorragend in Form befindlichen Keeper, Daniel Robl, heruntergepflĂŒckt.

In Spielminute 43. ertönte dann erneut die Tormusik. Alex FĂ€ustle machte einmal mehr Gebrauch von seinem perversen Tempo in Kombination mit seiner pornösen Technik. Er narrte zwischen 2-12 Gegenspieler auf außen, legte den Ball perfekt in die Mitte und wieder war es Diego Ries, der diesmal lediglich einschieben musste. 3:0! Halbzeitstand!

Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete. Einziger Unterschied ist der Vorlagengeber. Max FĂ€ssler schwanzte bei seinem Slalomlauf durchs Mittelfeld mehrere Ottobeurer, legte im perfekten Moment in den Bahn von Goalgetter Riesgang Wolf, welcher dann absolut keine Probleme hatte mit seinem evtl. schwĂ€cheren linken Fuß den Spielstand auf 4:0 zu stellen. Sein 3. Treffer an diesem Nachmittag, bzw. in der Saison đŸ€Ł.

Die Messe war spĂ€testens ab diesem Zeitpunkt gelesen. Einem evtl. aufkommenden TSV Ottobeuren, welches direkt nach dem Pausentee auf den Anschluss drĂŒcken hĂ€tte können, wurde so direkt das Genick gebrochen.

Anstatt aber die standardmĂ€ĂŸige Schlampigkeit an den Tag zu legen, blieb der SVG weiterhin konzentriert und griffig. Auch nach dem 4:0 schaffte es der Gast nicht sich die ein oder andere Torchance zu erspielen, sodass das 5:0 eher in der Luft lag als der Anschluss.

In der Schlussphase der Partie zeigte sich dann noch die aktuelle stĂ€rkste Komponente seitens der Greimeltshofer, der Teamgeist. Mehrere uneigennĂŒtzige Ablagen aller auf Routine Jörg, alias Bobby, Merk fĂŒr dessen ersten Saisontreffer, waren sinnbildlich fĂŒr die gegenseitige UnterstĂŒtzung im Sinne des Erfolgs.

Leider war auch der betriebene Chancenwucher von Merk sinnbildlich 😂.

Somit blieb es nach 90min und fĂŒnf 1000%er von Bobby beim hochverdienten 4:0 Endstand.