Rieper trifft doppelt: FC O/O II wichtige Punkte im Abstiegskampf

Neele Rieper traf gegen den FC Ostereistedt/Rhade doppelt und bereitete ein Tor vor. – Foto: Jens K.

Im Nachholspiel des 5. Spieltags der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West sicherte sich der FC Oste/Oldendorf II einen wichtigen 5:2-Auswärtssieg beim FC Ostereistedt/Rhade. Im Duell zwischen dem Drittletzten und dem Vorletzten nutzte die Mannschaft von Trainer Christopher Thielker ihre Chancen konsequent und verschaffte sich vor der Winterpause etwas Luft.

Sa., 15.11.2025, 17:00 Uhr FC Ostereistedt/Rhade Osterei/Rhad FC Oste/Oldendorf FC Oste/Old. II 2 5 Abpfiff Der FC O/O II startete entschlossen und setzte Ostereistedt/Rhade früh unter Druck. „Schon beim Warmmachen und in der Kabinenbesprechung hatten wir ein gutes Gefühl und dieses täuschte nicht, denn wir kamen sehr gut in die Partie“, sagte Thielker. Sein Team setzte die Vorgaben sofort um. „Die Vorgabe lautete, mutig nach vorne zu spielen, mehr Ballbesitz zu haben als in den vorherigen Spielen und konsequent den Abschluss zu suchen.“ Bereits in der 13. Minute traf Alicia Dahling mit dem ersten Torschuss zur Führung. Zwölf Minuten später erhöhte Lea Streiber auf 2:0. Sie wurde dieses Mal im Sturm und nicht wie sonst im defensiven Mittelfeld eingesetzt und füllte ihre Rolle sofort aus.

In der 35. Minute stellte Neele Rieper auf 3:0, doch Ostereistedt/Rhade antwortete sofort. Anne Glinsmann verkürzte innerhalb von wenigen Minuten auf 2:3 und brachte die Gastgeberinnen zurück ins Spiel. „Mit dem 3:0 kehrte zunächst etwas Ruhe ein, obwohl der Gegner mit körperlich starken und sehr schnellen Stürmerinnen immer wieder gefährlich wurde“, erklärte Thielker. „Diese Ruhe war jedoch dahin, als wir noch vor der Pause zwei vermeidbare Gegentore kassierten.“ Die richtige Antwort folgte direkt nach dem Seitenwechsel. In der 48. Minute traf Rieper erneut und stellte auf 4:2. Damit gewannen die Gäste wieder die Kontrolle und blieb in der Folge das klar bessere Team. In der 73. Minute erhöhte Mirijam Westphal zum 5:2-Endstand.