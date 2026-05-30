Riemsloh gerät nach deutlicher Niederlage unter Druck

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TSV Riemsloh hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Im vorletzten Saisonspiel unterlag die Mannschaft von Trainer Thomas Falke bei Viktoria Gesmold deutlich mit 0:4 (0:1). Nach der zweiten Niederlage innerhalb von drei Tagen ist die Situation für die Riemsloher vor dem Saisonfinale angespannt. Viktoria Gesmold wahrte mit dem Sieg seine Chance auf den vierten Tabellenplatz in Abschlußtabelle.

Die Gastgeber bestimmten die Begegnung von Beginn an und erspielten sich früh mehrere gute Torchancen. Kurz vor dem Pausenpfiff belohnte sich Viktoria Gesmold für den hohen Aufwand. Mathias Kleine-Kalmer erzielte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit seinem ersten Saisontor die verdiente Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Gesmold die spielbestimmende Mannschaft. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Niklas Dröge auf 2:0. Der TSV Riemsloh fand in dieser Phase kaum Mittel, um dem Spiel eine andere Richtung zu geben.

Für die Vorentscheidung sorgte Mitte der zweiten Halbzeit Nico Linnemann. Mit seinem 17. Saisontreffer stellte er auf 3:0. In der Schlussphase kam für die Gäste auch noch Pech hinzu, als ein Eigentor den 4:0-Endstand besiegelte.

Durch die Niederlage gerät der TSV Riemsloh im Abstiegskampf weiter unter Druck und ist nun auf Unterstützung der Konkurrenz angewiesen. „Jetzt müssen wir leider auf Schützenhilfe hoffen. Glückwunsch an Viktoria Gesmold“, sagte TSV-Trainer Thomas Falke nach der Partie.