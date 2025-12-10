Riegler überragt in der Kreisklasse – Neuberger verdoppelt Torausbeute

Anna Riegler (mi.) verteidigt die Spitze, Marion Berndlmeier (li.) erzielte keine Treffer und Lea Aschenbrenner (re.) ist auf dem vierten Platz – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-Kreisklasse in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER liegt weiterhin Anna Riegler vorne. Mit einem Doppelpack am achten Spieltag erhöhte sie ihre Torausbeute auf 14 Treffer. In der Kreisklasse 04 ist die Torschützin damit unaufhaltbar. Weitere Partien hatte die SF Steinsdorf im November nicht. Katrin Neuberger verdoppelte ihre Trefferquote von sechs auf zwölf Tore und katapultierte sich auf den zweiten Platz. Auf demselben Rang befindet sich der SV 66 Oberbergkirchen für den Neuberger am letzten Spieltag einen Hattrick erzielte. Im November netzte die Mittelfeldspielerin in jeder Partie.

Mit keinen neuen Treffern, aber trotzdem auf dem Siegerpodest, steht Marion Berndlmeier an dritter Stelle. Mit zehn Toren hat sie sich diesen Rang auch verdient. Im November war die sonst so treffsichere Spielerin des TSV Peterskirchen in keiner Partie erfolgreich. Ob Berndlmeier wieder in die Trefferspur finden wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Torschützinnenliste der oberbayerischen Kreisklassen: