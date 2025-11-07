Riegl und Berndlmaier zweistellig – Trio folgt dahinter in Kreisklasse

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-Kreisklasse in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Im Rennen um die 15 Kästen Erdinger liegt bei den Frauen in der Kreisklasse Anna Riegler vorne. Im letzten Ranking war die Spielerin vom SF Steinsdorf nicht einmal vertreten, nun steht sie bei 12 Toren in sieben Spielen. Das auch wegen des Viererpacks gegen den TSV Wolnzach. Mit 10:0 deklassierten die Steinsdorf Damen ihre Gäste und sind tabellarisch auf Platz drei.
Marion Berndlmaier ist der zweite Name auf der Liste. Die Spielerin vom TSV Peterskirchen dominiert mit ihrem Verein die Kreisklasse 3. Sechs Spiele, sechs Siege. Berndlmaier kommt dabei auf zehn Treffer und steht ebenfalls im zweistelligen Bereich.
Mit nur einem Tor weniger sind Julia Heim (VfB Pörnbach), Luca Licatti (BCF Wolfratshausen II) und Serena Velaj (MTV Ingolstadt) nur dicht hinter den ersten beiden. Velaj erzielte am vergangenen Spieltag dreimal. Dennoch erbrachte ihr Hattrick beim 3:4 Heimsieg gegen Eitensheim keinen Punkt ein. Auch Heim kann in der Kreisklasse 4 mehrfach treffen: Gegen Ingolstadt traf die Pörnbacher Angreiferin doppelt. Licatti zerlegt vor zwei Spieltagen die Zugspitzen Gruppe. Mit einem Vierpack gegen Eibsee Grainau, trug sie ordentlich zum 9:2 Wolfratshausen Erfolg bei.
Anna Riegler, SF Steinsdorf (KK 04 Donau/Isar): 12 Tore
Marion Berndlmaier, TSV Peterskirchen (KK 03 Inn/Salzach): 10 Tore
Julia Heim, VfB Pörnbach (KK 04 Donau/Isar): 9 Tore
Luca Licatti, BCF Wolfratshausen II (KK 02 Zugspitze): 9 Tore
Serena Velaj, MTV Ingolstadt (KK 04 Donau/Isar): 9 Tore
Lea Aschenbrenner, Allach München (KK 01 München): 8 Tore
Maria Raßbichler, SC Eibsee Grainau (KK 02 Zugspitze): 8 Tore
Luisa Mayrhofer, SC Kirchasch (KK 05 Donau/Isar): 7 Tore
Christina Lohr, SF Steinsdorf (KK 04 Donau/Isar): 6 Tore
Katrin Neuberger, SV Oberbergkirchen (KK 03 Inn/Salzach): 6 Tore – und vier weitere Torjägerinnen mit sechs Toren
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht auf FuPa?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!