Riegl und Berndlmaier zweistellig – Trio folgt dahinter in Kreisklasse

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-Kreisklasse in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Im Rennen um die 15 Kästen Erdinger liegt bei den Frauen in der Kreisklasse Anna Riegler vorne. Im letzten Ranking war die Spielerin vom SF Steinsdorf nicht einmal vertreten, nun steht sie bei 12 Toren in sieben Spielen. Das auch wegen des Viererpacks gegen den TSV Wolnzach. Mit 10:0 deklassierten die Steinsdorf Damen ihre Gäste und sind tabellarisch auf Platz drei.

Marion Berndlmaier ist der zweite Name auf der Liste. Die Spielerin vom TSV Peterskirchen dominiert mit ihrem Verein die Kreisklasse 3. Sechs Spiele, sechs Siege. Berndlmaier kommt dabei auf zehn Treffer und steht ebenfalls im zweistelligen Bereich.