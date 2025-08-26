Riegelsberg ist Deutscher Ü32-Meister der Frauen

Großer Erfolg für den saarländischen Frauenfußball: Der 1. FC Riegelsberg hat am Sonntag in Berlin den Titel bei der Deutschen Ü32-Meisterschaft der Frauen gewonnen. Von den fünf Meisterschaftsspielen konnten die Saarländerinnen vier Partien für sich entscheiden und mussten sich lediglich im Duell mit Türkiyemspor Berlin mit einem 0:0-Unentschieden zufriedengeben. Mit dieser starken Bilanz sicherte sich Riegelsberg verdient den Meistertitel. Türkiyemspor belegte mit 11 Punkten den zweiten Rang, auf Platz drei folgten die Ü32-Frauen des FC Bayern München.

SFV-Präsident Heribert Ohlmann gratuliert herzlich: „Der Titelgewinn des 1. FC Riegelsberg ist ein herausragender Erfolg und macht uns im gesamten Saarfußball stolz. Die Mannschaft hat in Berlin eindrucksvoll gezeigt, welch großes Potenzial im saarländischen Frauen- und Mädchenfußball steckt.“

Auch Nicole Recktenwald, Vorsitzende des Verbandsausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, zeigt sich begeistert:

„Herzlichen Glückwunsch an den 1. FC Riegelsberg zu diesem großartigen Triumph! Die Spielerinnen haben mit Leidenschaft, Teamgeist und spielerischer Klasse überzeugt. Dieser Erfolg ist ein starkes Zeichen für unseren Frauenfußball und wird viele junge Mädchen im Saarland zusätzlich motivieren.“