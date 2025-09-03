Riedrode-Sportchef: "Es ist noch zu früh, Ziele zu verändern"

Riedrode. Tabellenführer FSG Riedrode empfängt am Mittwoch (19.30 Uhr) den Tabellenzweiten VfB Ginsheim zum Spitzenspiel der Gruppenliga und strebt gegen den offensivstarken Gegner den siebten Sieg in Folge an. Die Riedroder haben aktuell zwei Punkte Vorsprung auf den Verfolger aus Ginsheim. Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der Fußballer aus dem Bürstädter Stadtteil, spricht im Interview mit dieser Redaktion über die starke Performance der Beltz-Elf in dieser Saison. Göck ist seit 2019 Sportlicher Leiter.

Herr Göck, wie erklären sie sich den starken Start ihrer Mannschaft?

Ist der starke Start eine Momentaufnahme oder Beweis tatsächlicher Stärke?

Wir waren schnell ziemlich sattelfest, und einige Favoriten der Liga hatten Startschwierigkeiten. Unsere gestandenen Spieler haben das System von Trainer Tobias Beltz außerdem schnell verinnerlicht und bringen es den neuen und jungen Spielern bei. Auch einige Schlüsselsituationen in den Punktspielen sind für uns gelaufen.

Ich glaube, der Start ist schon richtungsweisend. Wir haben jetzt 13 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, und das ist vielversprechend.

Was läuft anders als vergangene Saison?

Die Torausbeute. Wir sind vor dem Tor sehr effektiv, lassen aber auch wenig Chancen zu. Ich erinnere mich an wenige Tore, die wir aus dem Spiel heraus kassiert haben, sich der Gegner tatsächlich durchkombiniert hat. Wir haben fast nur Tore nach Standards bekommen.

Welche Spieler haben insbesondere überrascht?

Nicolas Worch wurde ins kalte Wasser geworfen und macht seine Sache sehr gut. Wir mussten schließlich auch oft umbauen. Aber ich will da eigentlich keinen Spieler hervorheben. Das Kollektiv passt, und die Jungs nehmen die Herausforderungen an.

Und was überrascht aktuell im positiven Sinn am Spiel Ihrer Mannschaft?

Unser System ist flexibel. Trainer Tobias Beltz ist eigentlich offensiv eingestellt, das kann aber variieren. Und unsere Spieler können sich gut anpassen.

Hält die FSG angesichts des starken Starts am ursprünglichen Saisonziel Klassenerhalt fest?

Es ist noch zu früh, Ziele zu verändern. 13 Punkte Vorsprung sind beruhigend, aber die Platzierung ist jetzt noch nicht aussagekräftig.

Das Interview führte Jan Zehatschek






