Riedrode II: "Hauptsache zu Null, alles andere ist egal" B-Liga: FSG Riedrode II gegen SG Lampertheim II +++ TSV Hambach erwartet den SV Affolterbach

Viermal in Folge hat die SG Hüttenfeld verloren und verliert in der Tabelle mit Rang 13 weiter an Boden. Verunsicherung, so Abteilungsleiter Ricardo Rodriguez, mache sich breit, zumal mit Spielführer Tobias Lerchl und Marco Herschel seit geraumer Zeit zwei Leistungsträger in der Offensive verletzt fehlen. „Beim 2:3 gegen Weiher merkte man der Mannschaft an, dass sie unter Druck steht“, erkennt Rodriguez. Der Funktionär stellt vor dem Spiel in Zotzenbach aber klar: „Nach der Winterpause zu Jahresbeginn hatten wir ebenfalls eine Negativserie, machten dann aber doch unser Ding.“ Ein Punkt im Odenwald wäre für die Hüttenfelder ein erster Schritt in die richtige Richtung.