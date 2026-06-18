Riedmüllers Plan für den Kirchheimer SC

Hochkonzentriert im Training: Maximilian Riedmüller (r.), Cheftrainer und im Tor die Nummer eins, mit seinem Torwart-Kollegen Nicolas Beilhardt. – Foto: Guido Verstegen

Maximilian Riedmüller ist neuer Chefcoach des Fußball-Landesligisten Kirchheimer SC. Nuyan Karsak wird ihn als spielender Co-Trainer unterstützen.

Die erste Trainingswoche läuft, am Donnerstag hat er als Torwart seine erste Einheit mit dem Team bestritten. Im Interview spricht Maximilian Riedmüller darüber, wie er seine Aufgabe als neuer Chefcoach des Fußball-Landesligisten Kirchheimer SC sieht und angeht.

Ich mag den Ball, will ihn lange behalten und ihn schnell wieder zurückerobern.

Herr Riedmüller, seit Ende März steht fest, dass Sie Chefcoach beim Kirchheimer SC werden – wie gut kennen Sie die Mannschaft inzwischen?Es ist verrückt, wie viel Zeit ich in den letzten Monaten mit Telefonieren und Reden und Treffen zugebracht habe – das war wirklich uferlos. Von daher habe ich alles gemacht, was nötig und möglich war neben all dem anderen im Leben. Und ich war ja auch noch beim TuS Holzkirchen voll dabei.Mit Ricardo Jacobi steht Ihnen ein Co-Trainer zur Seite, der seit elf Jahren im Verein ist. Wie eng ist da der Kontakt und wie hilfreich?Wahnsinn, was Ricardo und ich da so Tag für Tag abreißen – wenn man unsere Frauen fragen würde … wirklich schlimm! (lacht) Es ist ein großer Vorteil, dass er mich unterstützt. Das macht Vieles einfacher, weil er eben alles hier kennt.Ticken Sie beide ähnlich, inwieweit ergänzen Sie sich?So genau kann ich das noch nicht beurteilen. Aber wir waren von Anfang an auf einer Wellenlänge – wenn wir uns austauschen, dann wissen wir sofort ganz genau, was der andere meint. Neulich musste ich lachen, als ich auf dem Handy eine Nachricht von ihm gelesen habe – weil ich gedacht habe: „Wow, das war genau mein Gedanke!“Mit Korbinian Vollmann war zuletzt ein zweiter Co-Trainer am Start, tut sich da noch etwas?Ja, tatsächlich! Nuyan Karsak (31, seit 2024 im Kader, Anm. d. Red.) unterstützt uns. Inwieweit er ein spielender Co-Trainer wird, muss sich noch zeigen. Schließlich kommt er aus einer schweren Knieverletzung.Intern gibt es mit den vielen der A-Jugend entsprungenen Spielern etliche Zugänge, kommt noch der eine oder andere aus einem anderen Verein dazu?Wir halten noch Augen und Ohren offen, aber es macht auch keinen Sinn, einen aufgeblähten Kader durch die Saison zu schleppen. Wenn’s passt, passiert vielleicht noch etwas.Worauf kommt es Ihnen bei der Integration der jungen Spieler in erster Linie an?Zunächst einmal ist das eine Riesenchance für die Jungs und entspricht eben der Philosophie, die jetzt gefahren wird. Du hast jahrelang die Jugend aufgebaut und willst die Talente weiter im Verein halten. Wichtig ist, dass sie versuchen, aus sich rauszugehen und sozusagen ihr Ding machen, ohne sich zu verstecken. Und dann kommt es einfach darauf an, dass viel gesprochen wird. Weil sie sehr bald merken, dass Herrenfußball anders funktioniert – da stellt dann ein Erwachsener seinen Körper dazwischen, und plötzlich wird’s finster. Weil sie eben nicht mehr von Anfang an gesetzt sind und nicht garantiert die volle Spielzeit bekommen. Aber sie bringen Frische rein und ändern die Struktur in einer Mannschaft.Wie sieht’s auf der Torwartposition aus, passiert da noch etwas? Neben Ihnen ist da nur noch Nicolas Beilhardt, der aber im Winter voraussichtlich für ein paar Monate aus beruflichen Gründen pausieren wird.Aus der A-Jugend ist jetzt der 17-jährige Arjan Hoti als dritter Keeper dabei. Und natürlich kann man jetzt sagen, es ist sicherer, einen weiteren Torwart zu holen. Aber es kann eben nur einer im Tor stehen, und was erzählst du denn einem möglichen Interessenten? Wir schauen jetzt einfach, wie sich die Dinge entwickeln und bleiben aufmerksam.Es ist Ihr erster Job als Cheftrainer, wie würden Sie Ihren Coaching-Stil beschreiben?Mir ist der Teamgedanke sehr wichtig. Dass die Mannschaft, der Mannschaftsrat und die Trainer auf einer Wellenlänge sind, dass die Trainer unter sich das Gleiche wollen, dass die Kommunikation mit den Verantwortlichen drumherum funktioniert. Ich habe ein bisschen was erlebt im Fußball und muss mich mit meinem Anspruch mitunter ein bisschen zurücknehmen – das wird sich alles ergeben.Wie werden Sie die Mannschaft spielen lassen?Ich habe natürlich ein paar Ideen, aber ich werde hier jetzt nicht alles über den Haufen werfen, sondern den Stil gemeinsam mit der Mannschaft entwickeln – die Struktur im Team hat sich ohnehin verändert. Eines steht fest: Ich mag den Ball, will ihn lange behalten und ihn schnell wieder zurückerobern.Wie steht’s um Ihr WM-Feeling, haben Sie einen Tipp zum deutschen Abschneiden?Ich werde sicher nicht nachts aufstehen, weil ich ein bestimmtes Spiel unbedingt sehen will – da ist mir mein Schlaf zu wichtig. Was die deutsche Nationalmannschaft angeht, habe ich kein gutes Gefühl und finde, dass viele Teams stärker sind. Und der Funke springt gerade nicht so über. Aber das kann sich schnell ändern, wenn gleich souveräne Siege kommen.

Maximilian Riedmüller