Riedmoos rückt näher an die Spitze - Alte Haide sendet Lebenszeichen

Archiv – Foto: Martin Alberer, Simone Orth

Torreiches Unentschieden und wichtige Big Points im Aufstiegskampf

Das Fußballwochenende in der Kreisklasse 2 startete bereits am Samstag mit einem Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Der FC Alte Haide - DSC München II sicherte sich im Heimspiel gegen den FC Fasanerie Nord einen knappen 2:1-Erfolg und hält damit die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben. Am Sonntag ging das Spektakel auf den anderen Plätzen weiter: In einer torreichen Begegnung trennten sich der FC Phönix Schleißheim und der SV Italia 1965 München mit einem leistungsgerechten 4:4-Remis, bei dem die Offensivreihen beider Teams glänzten. Zeitgleich unterstrich der SV Riedmoos seine Aufstiegsambitionen deutlich und feierte gegen den SV Türkspor Allach einen Kantersieg, während der SV Lohhof II in einem engen Duell gegen den SV Nord München-Lerchenau II mit 3:2 die Oberhand behielt. Abgerundet wurden die Sonntagsspiele durch den Auswärtserfolg des Tabellenführers FC Schwabing 56 II, der beim SV Istiklal München knapp triumphierte. Das noch ausstehende Spiel zwischen dem FC Eintracht München und dem SC Inhauser Moos am Mittwoch könnte die Konstellation an der Spitze erneut verschärfen.

Wer behält im Endspurt die Nerven?

Durch den Sieg festigt der FC Schwabing 56 II mit 46 Punkten die Tabellenführung und hat den direkten Aufstieg bei nur noch drei ausstehenden Partien (maximal 9 Punkte zu vergeben) fast in der Tasche. Der SV Riedmoos folgt mit 40 Punkten auf dem Relegationsplatz, spürt aber den Atem des FC Eintracht München, der bei einem Sieg am Mittwoch bis auf einen Zähler heranrücken kann. Rechnerisch haben noch Teams bis Platz 4 (Fasanerie Nord) theoretische Chancen auf die Relegation, müssten dafür aber auf Patzer der Konkurrenz hoffen.

Rettung oder Relegations-Wahnsinn!

Im Tabellenkeller wird es für den FC Unterföhring II (13 Punkte) bei bereits 6 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz extrem eng; hier ist ein Sieg am nächsten Wochenende Pflicht, um den direkten Abstieg noch zu verhindern. Der FC Alte Haide (19 Punkte) schöpft nach dem Sieg wieder Hoffnung, bleibt aber auf dem Relegationsplatz nach unten hängen, da der SV Nord München-Lerchenau II trotz der Niederlage mit 26 Punkten noch ein komfortables Polster hat. Da nur noch 9 Punkte zu vergeben sind, ist das Mittelfeld ab Platz 7 (Lohhof II) rechnerisch bereits gesichert.