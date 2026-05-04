 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

Riedmoos rückt näher an die Spitze - Alte Haide sendet Lebenszeichen

Spannung im Aufstiegsrennen – Drama im Tabellenkeller

von Helmut Kampa · Heute, 19:19 Uhr · 0 Leser
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Archiv – Foto: Martin Alberer, Simone Orth

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Kreisklasse 2
SC Inh. Moos
Unterföhring II
Schleißheim
SV Lohhof II
Torreiches Unentschieden und wichtige Big Points im Aufstiegskampf
Das Fußballwochenende in der Kreisklasse 2 startete bereits am Samstag mit einem Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Der FC Alte Haide - DSC München II sicherte sich im Heimspiel gegen den FC Fasanerie Nord einen knappen 2:1-Erfolg und hält damit die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben. Am Sonntag ging das Spektakel auf den anderen Plätzen weiter: In einer torreichen Begegnung trennten sich der FC Phönix Schleißheim und der SV Italia 1965 München mit einem leistungsgerechten 4:4-Remis, bei dem die Offensivreihen beider Teams glänzten. Zeitgleich unterstrich der SV Riedmoos seine Aufstiegsambitionen deutlich und feierte gegen den SV Türkspor Allach einen Kantersieg, während der SV Lohhof II in einem engen Duell gegen den SV Nord München-Lerchenau II mit 3:2 die Oberhand behielt. Abgerundet wurden die Sonntagsspiele durch den Auswärtserfolg des Tabellenführers FC Schwabing 56 II, der beim SV Istiklal München knapp triumphierte. Das noch ausstehende Spiel zwischen dem FC Eintracht München und dem SC Inhauser Moos am Mittwoch könnte die Konstellation an der Spitze erneut verschärfen.
Wer behält im Endspurt die Nerven?
Durch den Sieg festigt der FC Schwabing 56 II mit 46 Punkten die Tabellenführung und hat den direkten Aufstieg bei nur noch drei ausstehenden Partien (maximal 9 Punkte zu vergeben) fast in der Tasche. Der SV Riedmoos folgt mit 40 Punkten auf dem Relegationsplatz, spürt aber den Atem des FC Eintracht München, der bei einem Sieg am Mittwoch bis auf einen Zähler heranrücken kann. Rechnerisch haben noch Teams bis Platz 4 (Fasanerie Nord) theoretische Chancen auf die Relegation, müssten dafür aber auf Patzer der Konkurrenz hoffen.
Rettung oder Relegations-Wahnsinn!
Im Tabellenkeller wird es für den FC Unterföhring II (13 Punkte) bei bereits 6 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz extrem eng; hier ist ein Sieg am nächsten Wochenende Pflicht, um den direkten Abstieg noch zu verhindern. Der FC Alte Haide (19 Punkte) schöpft nach dem Sieg wieder Hoffnung, bleibt aber auf dem Relegationsplatz nach unten hängen, da der SV Nord München-Lerchenau II trotz der Niederlage mit 26 Punkten noch ein komfortables Polster hat. Da nur noch 9 Punkte zu vergeben sind, ist das Mittelfeld ab Platz 7 (Lohhof II) rechnerisch bereits gesichert.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Riedmoos
SV RiedmoosRiedmoos
SV Türkspor Allach
SV Türkspor AllachSV Türkspor
8
1
Abpfiff
SV Riedmoos – SV Türkspor Allach
Kantersieg im Kampf um die Aufstiegsrelegation
Der SV Riedmoos brannte vor heimischer Kulisse ein Offensivfeuerwerk ab und ließ den Gästen aus Allach keine Chance. Goran Trajanovski eröffnete den Torreigen früh, doch Oguzhan Gürpinar sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich. In der Folge spielte nur noch Riedmoos: Luis Aigner, Lukas Hantschel, erneut Goran Trajanovski, Leon Sauermann, Luca Römmelt und Jose Santos de Arruda schraubten das Ergebnis in die Höhe. Den Schlusspunkt setzte Luis Aigner kurz vor Ende der Partie. Mit diesem Erfolg springt der SV Riedmoos auf den zweiten Tabellenplatz, während Türkspor Allach auf Rang fünf verweilt.

Gestern, 13:00 Uhr
SV Istiklal München
SV Istiklal MünchenSV Istiklal
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing II
1
2
Abpfiff
SV Istiklal München – FC Schwabing 56 II
Tabellenführer festigt Spitzenposition im Endspurt
Der Spitzenreiter aus Schwabing musste beim SV Istiklal hart um die drei Punkte kämpfen. Zunächst brachte Noah Becker die Gäste in Front, doch kurz vor der Halbzeitpause gelang Halil Bursa der Ausgleich für die Münchner Hausherren. In der zweiten Halbzeit bewiesen die Gäste den längeren Atem, als Rick Brandenburger den entscheidenden Treffer erzielte. Der FC Schwabing 56 II thront damit weiterhin unangefochten an der Tabellenspitze, während der SV Istiklal München auf dem neunten Platz verbleibt.

Sa., 02.05.2026, 12:30 Uhr
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide II
FC Fasanerie Nord
FC Fasanerie NordFasanerie N.
2
1
Abpfiff
FC Alte Haide - DSC München II – FC Fasanerie Nord
Wichtige Punkte im Tabellenkeller für die Hausherren
In einer kampfbetonten Begegnung behielt die Reserve der Alten Haide die Oberhand und sicherte sich wertvolle Zähler gegen den Favoriten aus dem Norden. Den ersten Treffer der Partie markierte Kemel Koussaybani nach gut zwanzig Minuten. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang den Gästen der Ausgleich, als Manuel Irber einen Foulelfmeter souverän verwandelte. Die Entscheidung fiel im zweiten Durchgang ebenfalls vom Punkt: Johannes Markl traf per Foulelfmeter zum Endstand. Durch diesen Erfolg verbessert sich der FC Alte Haide II auf den zwölften Rang, während der FC Fasanerie Nord auf dem vierten Platz verweilt.

Mi., 06.05.2026, 19:00 Uhr
FC Eintracht München
FC Eintracht MünchenFC Eintracht
SC Inhauser Moos
SC Inhauser MoosSC Inh. Moos
19:00

Gestern, 14:30 Uhr
FC Phönix Schleißheim
FC Phönix SchleißheimSchleißheim
SV Italia 1965 München
SV Italia 1965 MünchenSV Italia M.
4
4
Abpfiff
FC Phönix Schleißheim – SV Italia 1965 München
Spektakuläre Aufholjagd rettet den Gästen einen Punkt
In Schleißheim sahen die Zuschauer eine Partie mit zwei völlig verschiedenen Gesichtern. Die Gastgeber schienen nach Toren von Cristian Voinea, Amin Toure, Fabian Liedl und Enes Bajraktari bei einem zwischenzeitlichen Gegentreffer von Robert Juric bereits wie der sichere Sieger. Doch die Gäste vom SV Italia zeigten Moral: Erneut Robert Juric, sowie Ben Puta verkürzten den Rückstand, ehe Alexander Scholz in der Schlussminute den Ausgleich markierte. Der FC Phönix Schleißheim bleibt nach diesem Remis auf dem achten Platz, während der SV Italia 1965 München weiterhin den sechsten Rang belegt.

Gestern, 12:15 Uhr
SV Lohhof
SV LohhofSV Lohhof II
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau II
3
2
Abpfiff
SV Lohhof II – SV Nord München-Lerchenau II
Lohhof behält im Verfolgerduell die Nerven
Die Reserve des SV Lohhof feierte einen knappen Heimsieg in einer abwechslungsreichen Partie. Tobias Steinbachbrachte die Hausherren früh per Foulelfmeter in Führung, doch Alexander Mair glich für die Gäste aus. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel stellte Elias Ritter von Xylander die Führung wieder her, bevor erneut Tobias Steinbachper Foulelfmeter auf 3:1 erhöhte. Der Anschlusstreffer durch Alexander Mair machte die Schlussphase noch einmal spannend, änderte aber nichts mehr am Ausgang. Der SV Lohhof II klettert damit auf den siebten Tabellenplatz, die Gäste aus Lerchenau belegen weiterhin Rang zehn.

Vorschau auf den 24. Spieltag
Am Sonntag, den 10.05.26, steht der nächste Schicksalsspieltag an. Besonders im Fokus steht das Duell zwischen dem FC Unterföhring II und dem FC Alte Haide, welches für beide Teams im Abstiegskampf vorentscheidend sein könnte. An der Spitze will Riedmoos gegen Italia München den Relegationsplatz verteidigen, während der FC Eintracht München gegen Fasanerie Nord unter Zugzwang steht. Schwabing II kann gegen Lerchenau II einen weiteren Riesenschritt Richtung Meisterschaft machen, und Inhauser Moos gastiert beim SV Lohhof II.