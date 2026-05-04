Riedmoos rückt näher an die Spitze - Alte Haide sendet Lebenszeichen

SV Lohhof II – SV Nord München-Lerchenau IILohhof behält im Verfolgerduell die Nerven
Die Reserve des SV Lohhof feierte einen knappen Heimsieg in einer abwechslungsreichen Partie. Tobias Steinbach
brachte die Hausherren früh per Foulelfmeter in Führung, doch Alexander Mair
glich für die Gäste aus. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel stellte Elias Ritter von Xylander
die Führung wieder her, bevor erneut Tobias Steinbach
per Foulelfmeter auf 3:1 erhöhte. Der Anschlusstreffer durch Alexander Mair
machte die Schlussphase noch einmal spannend, änderte aber nichts mehr am Ausgang. Der SV Lohhof II klettert damit auf den siebten Tabellenplatz, die Gäste aus Lerchenau belegen weiterhin Rang zehn.
Vorschau auf den 24. Spieltag
Am Sonntag, den 10.05.26, steht der nächste Schicksalsspieltag an. Besonders im Fokus steht das Duell zwischen dem FC Unterföhring II und dem FC Alte Haide, welches für beide Teams im Abstiegskampf vorentscheidend sein könnte. An der Spitze will Riedmoos gegen Italia München den Relegationsplatz verteidigen, während der FC Eintracht München gegen Fasanerie Nord unter Zugzwang steht. Schwabing II kann gegen Lerchenau II einen weiteren Riesenschritt Richtung Meisterschaft machen, und Inhauser Moos gastiert beim SV Lohhof II.