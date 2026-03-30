Riedmoos dreht das Derby gegen Phönix Schleißheim in den letzten 20 Minuten

Ruhe bewahrt: Goran Trajanovski (r.; attackiert vom Schleißheimer Michael Kurz) schießt 180 Sekunden nach Aigners Ausgleich das 2:1. – Foto: Dieter Michalek

Luis Aigner trifft doppelt und hält den Aufstiegstraum am Leben. Der Rückstand auf den Spitzenreiter schmilzt auf drei Punkte.

Doch so weit kommt es nicht – und das hat viel mit Luis Aigner zu tun. Denn der 19-jährige Angreifer des SVR setzt nicht nur jenen Freistoß zielgenau an den Innenpfosten, von wo aus die Kugel zum 1:1 in Netz rutscht. Sondern nach dem 1:2 seines Sturmkollegen Goran Trajanovski macht Aigner fünf Minuten vor Ende auch noch den Deckel drauf – mit seinem zweiten Streich zum 1:3-Endstand.

Als sich Luis Aigner in der 69. Minute den Fußball für einen Freistoß zurechtlegt, liegt noch eine Überraschung in der Luft bei diesem Derby der Kreisklasse 2. Denn vor eigenem Publikum führt der FC Phönix Schleißheim mit 1:0 gegen den Tabellenzweiten SV Riedmoos, für den eine Niederlage ein Dämpfer im Aufstiegskampf wäre.

Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit eine Reaktion gezeigt.

Christoph Neusiedl (Spielertrainer SV Riedmoos).

„Es war von beiden Seiten ein richtig gutes Derby“, berichtet Karl-Heinz Lainer, der Sportliche Leiter des FC Phönix. Angesichts der Leistung und des Kampfs hätte sein Team einen Punkt verdient gehabt. Wobei Lainer schon im nächsten Satz einräumt: „Der Sieg von Riedmoos war verdient, vor allem wegen der zweiten Hälfte.“

Dieser Ansicht ist auch Christoph Neusiedl, der den SVR seit dieser Saison zusammen mit Dennis Post als Spielertrainerduo betreut. „Der Sieg geht absolut in Ordnung“, resümiert der Coach. „Wir haben in der zweiten Halbzeit klar das Spiel gemacht, nachdem wir am Anfang noch ein bisschen schläfrig waren.“

Diese Müdigkeit bestrafen die Gastgeber aus Oberschleißheim in der neunten Minute mit dem 1:0. Nach einer Ecke flankt Fabian Liedl das Spielgerät vom Strafraumeck vors Gehäuse, wo Phönix-Torjäger Florian Hoffmann lauert. Er nimmt den Ball jedoch nicht an, sondern duckt sich weg – worauf die Kugel ins Netz rauscht, zum frühen 1:0 für den Tabellensiebten.

Dieser hätte bei einem Derbysieg selbst noch in Richtung Aufstiegskampf schielen können. Doch dazu kommt es am Ende nicht, weil Riedmoos nach dem Pausentee die Muskeln spielen lässt. „Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit eine Reaktion gezeigt“, lobt Christoph Neusiedl.

Trotz zunehmender Überlegenheit dauert es bis zur 69. Minute und braucht es eine Standardsituation, ehe die Gäste ihr erstes Tor bejubeln dürfen. „Das war ein Sonntagsschuss, den er so nur einmal in hundert Jahren trifft“, sagt Karl-Heinz Lainer über Aigners Freistoß zum 1:1. Keine 180 Sekunden später hat Riedmoos die Partie gedreht – dank Trajanovski, der nach feiner Kombination das 1:2 markiert. Der endgültig K.o. für den FC Phönix folgt dann durch das 1:3 von Luis Aigner, bereits der 14. Saisontreffer für den besten Torschützen der Kreisklasse 2.

Kurz nach dem Abpfiff erfahren Aigner und Co., dass der Spitzenreiter aus Schwabing überraschend verloren hat. „Jetzt ist sogar nach oben noch was möglich“, sagt Spielertrainer Neusiedl mit Blick auf die Tabelle. Dort hat sein Team zwar sechs Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter, aber eine Partie weniger bestritten, und auch das Rückspiel der beiden Topclubs steht noch aus.

Riedmoos ist heiß aufs Aufstiegsfinale

In Riedmoos ist man jedenfalls heiß auf das Finale im Aufstiegsrennen, während für Phönix Schleißheim „die Saison durch ist“, sagt Karl-Heinz Lainer. Das Team von Trainer Cem Bilge wolle die Spielzeit nun „sauber zu Ende bringen“, so der Sportliche Leiter. Dabei werde man ein Augenmerk darauf richten, die Talente aus der eigenen A-Jugend in die Mannschaft zu integrieren. (ps)