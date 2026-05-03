Riedlingen demontiert Blaubeuren, Stadtderby endet 1:1

– Foto: Alexander Sättele

Die SSG Ulm 99 ließ sich vom frühen Rückstand beim FC Srbija Ulm nicht aus der Ruhe bringen und nahm beim 1:1 immerhin einen Punkt mit. Der TSV zerlegte den FC Blaubeuren mit 5:0 und konnte die direkte Abstiegzone verlassen.



Der FC Srbija Ulm und die SSG Ulm 99 trennten sich im Derby 1:1. Despot Matijevic schockte die Gäste schon in der 1. Minute mit dem 1:0, doch Johannes Streiter antwortete in der 8. Minute schnell mit dem Ausgleich. Danach blieb es bei diesem Zwischenstand, der für die SSG Ulm 99 mit nun 50 Punkten weiterhin Platz zwei bedeutet. Der FC Srbija Ulm steht nach dem Punktgewinn bei 34 Zählern auf Rang 14 und rutscht damit auf einen direkten Abstiegsplatz ab.

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Das Spiel wurde aufgrund Spielermangel beim FV Bad Schussenried abgesagt.Hier das Statement des FVS: "Mit großem Bedauern müssen wir das für morgen, Samstag, geplante Spiel unserer 1. Mannschaft gegen den FV Rot-Weiß Weiler absagen. Aufgrund ein ungewöhnlich hohen Anzahl an verletzten Spielern stehen uns derzeit leider nicht genügende Spieler zu Verfügung. Diese Situation trifft uns sehr. Wir bitte um eurer Verständnis und danken euch für euren Support."---



Der TSV Neu-Ulm und der SV Mietingen lieferten sich beim 3:4 ein offenes, torreiches Spiel. Marius Meneghini (4.), Elias Weller (32.) und Robin Ertle (43.) brachten die Gäste früh deutlich nach vorn, ehe Maximilian Gross (48.) und Christopher Renz (53.) den TSV Neu-Ulm wieder heranführten. Robin Ertle stellte in der 70. Minute auf 2:4, Christopher Renz verkürzte in der 80. Minute noch einmal, doch der Ausgleich fiel nicht mehr. Beide Mannschaften stehen nun bei 40 Punkten, der TSV Neu-Ulm auf Rang sieben und der SV Mietingen direkt dahinter auf Platz acht.

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Der SV Reinstetten trotzte Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm ein 1:1 ab. Dominik Martin erzielte in der 42. Minute die Führung für die Gastgeber, ehe Onur Mutlu in der 70. Minute den Ausgleich für den Spitzenreiter besorgte. Für Reinstetten ist dieser Punkt gegen den Spitzenreiter ein beachtliches Ergebnis. Türkspor bleibt mit 60 Punkten an der Spitze und kann damit frühestens am nächsten Spieltag die Meisterschaft feiern. Reinstetten steht mit 41 Punkten auf Rang sechs.

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Der FV Olympia Laupheim bezwang den SC Staig mit 2:0 und schob sich damit weiter an Platz zwei heran. Oliver Wlodarski traf in der 28. Minute zum 1:0, Philip Jelica entschied die Partie in der Nachspielzeit mit dem 2:0 in der Nachspielzeit (90.+3). Dass Marko Kopanidis in der 49. Minute Gelb-Rot sah, machte den Erfolg der Gastgeber noch bemerkenswerter. Laupheim verbesserte sich auf 48 Punkte, während Staig mit 39 Punkten Neunter bleibt.

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Der SV Kressbronn gewann gegen den FC Wangen mit 2:1 und wahrte damit seine kleine Hoffnung im Abstiegskampf. Liam Gierer brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung, Jonas Brüderlin glich in der 65. Minute für den FC Wangen aus, ehe Marko Föger in der 77. Minute den Siegtreffer erzielte. Trotz der Gelb-Roten Karte gegen Fabian Großmann in der 50. Minute brachte Kressbronn den Vorsprung über die Zeit. Der Aufsteiger bleibt zwar mit 21 Punkten auf Rang 16, während Wangen mit 37 Punkten auf Platz 11 abrutschte.

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Der FC Blaubeuren erlebte gegen den TSV Riedlingen einen bitteren Nachmittag und verlor 0:5. Raphael Sontheimer brachte die Gäste in der 11. Minute in Führung, Adel Mehidi erhöhte in der 43. Minute, ehe Dennis Altergot (74.), Finn Scheit (87.) und Hannes Schmid (89.) das Ergebnis in der Schlussphase in die Höhe trieben. Riedlingen zog damit auf 35 Punkte und verbesserte sich auf Rang 13, während Blaubeuren mit 38 Punkten auf Platz zehn abrutschte. Für die Gastgeber war es ein weiterer Schlag, schon seit sieben Spielen wartet der FCB nun auf den nächsten Sieg.

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Der TSV Heimenkirch gewann beim FV Biberach mit 3:1 und sammelte damit erneut wertvolle Punkte im unteren Tabellenbereich. Valentin Kirchmann traf in der 27. und 44. Minute doppelt, zwischenzeitlich hatte Deniz Baris Mrden in der 32. Minute zum 1:1 ausgeglichen, ehe Alexander Hartl in der 65. Minute alles klarmachte. Heimenkirch steht nun bei 35 Punkten und rückt auf Platz zwölf vor. Für Biberach bleibt es bei 23 Punkten auf Rang 15, die Lage im Abstiegskampf spitzt sich damit weiter zu.





