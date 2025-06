Riedlhütte: Komplette Neuausrichtung - Braml übernimmt als Coach

Sieg und Niederlage liegen im Sport eng beieinander, so auch bei den Fußballern des SV Riedlhütte. Während die erste Mannschaft nach dem verpatzen Relegationsspiel in Schöfweg gegen den TSV Regen II mit dem Gang in die A-Klasse den zweiten Abstieg in Folge hinnehmen musste, feierten die A-Junioren der SG Riedlhütte mit einem 3:1-Sieg in Tiefenbach ungeschlagen die Meisterschaft in der Kreisliga Bayerwald und damit einen der größten Erfolge im Jugendbereich in der Vereinsgeschichte.

Stefan Braml ist ein echtes Thurmansbanger Eigengewächs. Der erfolgreiche Torjäger blieb als Spieler und später auch als Trainer immer seinem Heimatverein treu, dessen erste Mannschaft er zunächst fünf Jahre bis 2019 coachte und in den vergangenen beiden Jahren auch das Traineramt in der Spielgemeinschaft mit dem SV Saldenburg übernahm. Der SVR hofft, mit dem 55-jährigen Stefan Braml die richtige Führungsfigur an der Linie für die junge erste Mannschaft gefunden haben. Braml steht ein wirklich junger Kader zur Verfügung. Nach den Abgängen von Julian Beer, Julian König (beide SV Perlesreut), Simon Busch (SV Oberpolling), Johannes Halser und Matthias Kaatz (beide TSV Spiegelau), Michael Friedl (TSV Grafenau) sowie Petr Zdenka (Ziel unbekannt) setzt der SVR auf die erfolgreiche eigene Jugend. Mit Jannick Blöchinger, Samuel Eichinger und Tim Janka gehörten bereits in der vergangenen Saison drei noch bei den Junioren spielberechtigte Kicker zu den Stützen der ersten Mannschaft. Auch Patrick Lehner, Nick Ketzer, Jonas Eder, Alex Povazhenko oder Gabriel Wernsdorfer hatten schon Einsätze bei den Senioren. Neben ihnen steigen Lukas Lorenz, Simon Weinberger, Paul Rothkopf und Maxi Gottal in den Seniorenbereich auf. Reaktiviert wurde Stani Valkov. Auch Manuel Klose, der wegen einer langwierigen Verletzung die Fußballschuhe eigentlich schon an den Nagel gehängt hatte, will es noch einmal probieren. Im Kader verblieben neben Routinier Kurt Kroner aus der vergangenen Saison Michael Heyn, Tim Blöchinger, Fabian Hartl, David Fuchs, Sebastian Sammer, Jonas Weny, Patrick Geier und Ersatzkeeper Martin Bachmann. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem langzeitverletzten Peter Mezera.











Der junge Kader war für Stefan Braml ausschlaggebend, sich nach seinem kurzfristig doch noch geplatzten Verbleib bei der SG für den SV Riedlhütte zu entscheiden. "Das erste Jahr wird sicher nicht einfach“, spricht Braml die Situation des Umbruchs an, „doch da sind viele junge und lernwillige Spieler im Kader“, sieht er durchaus Potenzial. "Die Grundausdauer muss stimmen", gibt Braml den Schwerpunkt für die ersten beiden Wochen der Vorbereitung vor, die bereits am Sonntag begonnen hat. "Wenn man ein System umstellen muss, tut jede Woche Vorbereitung gut“, so Braml, der als eine der dringlichsten Aufgaben sieht, die Abwehr zu stabilisieren und eine Linie in die Defensivarbeit zu bringen. "

„Da ist definitiv auch viel Qualität im Kader“, meint Sepp Weinberger.Die erste Saison wird aber in erster Linie der Orientierung dienen. "Es wird in keinster Weise Druck auf die Mannschaft oder den Trainer ausgeübt“, betont der Abteilungsleiter. "Die neue Konstellation mit einer Doppelspitze gemeinsam mit Sepp Weinberger bietet die Möglichkeit für einen echten Neustart – mit einer klaren sportlichen Struktur und dem Fokus auf unsere jungen, einheimischen Spieler. Ziel ist es, diese Jungs gemeinsam mit erfahrenen Spielern weiterzuentwickeln – und gleichzeitig dem Verein mehr Ruhe und Stabilität zu geben, vor allem was strategische Ausrichtung und Entscheidungsprozesse betrifft“, so die Einschätzung von Michael Miedl.

Nachdem er dem SVR in der vergangenen Saison noch ein paar Mal mit seinen spielerischen Qualitäten ausgeholfen hatte, wird Miedl künftig nicht mehr für seinen Verein auf dem Platz stehen, bleibt ihm aber mit seiner Erfahrung neben dem Platz erhalten. "Ich möchte mich bewusst aus dem aktiven Sportbereich als Spieler zurückziehen – auch weil es gesundheitlich mit meinem Knie leider nicht mehr weitergeht. Trotzdem war mir wichtig, dem Verein weiterhin etwas zurückzugeben und eine Rolle zu übernehmen, in der ich gestalten kann“, erklärt der 44-Jährige, der seit 2012 beim dem SVR angehört und früher unter anderem für den FC Schweinfurt in der 2. Bundesliga aufgelaufen ist. "Die größte Herausforderung für mich persönlich sind sicher meine zeitlichen Kapazitäten. Das habe ich aber von Anfang an klar kommuniziert – ich werde bei den Spielen größtenteils nicht dabei sein können. Operativ wird sich vor allem Sepp um das Tagesgeschäft kümmern. Bei wichtigen Entscheidungen, wie jetzt etwa bei der Trainersuche oder konzeptionellen Fragen, bin ich natürlich mit an Bord“, freut sich Miedl auf die neue Aufgabe, den Verein gemeinsam mit dem Vorstand in den nächsten Jahren strategisch und sportlich gut aufzustellen – und für die Jungs und das ganze Umfeld etwas Nachhaltiges aufzubauen.