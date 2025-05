Arnschwangs Torjäger Florian Kolbeck glänzte mit einem Tor und einer Torvorlage. – Foto: Rudi Walberer

Riedl ist zurück! Arnschwang sackt Big Points ein Bezirksliga Nord, Nachholspiel am Donnerstag: Ranzinger-Crew agiert im Heimspiel gegen Vilseck überlegen und verpasst es einzig, frühzeitig den Sack zuzumachen Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord Arnschwang FV Vilseck

Die Anfangsminuten ausgeklammert, war das eine total seriöse und souveräne Vorstellung der DJK Arnschwang. Die Mannschaft von Coach Christian Ranzinger feierte im heutigen Nachholspiel der Bezirksliga Nord einen glatten 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen den FV Vilseck, der mehr denn je Gefahr läuft, direkt in die Kreisliga abzusteigen. Auf der anderen Seite schafft sich Arnschwang ein kleines Vier-Punkte-Polster auf die Relegationszone und kann kurzzeitig durchatmen.

DJK-Torjäger Lukas Riedl stand nach langer Verletzungspause zum ersten Mal nach der Winterpause in der Anfangsformation und erzielte prompt das 1:0 (20.). Florian Kolbeck hatte aufgelegt. Nur zwei Minuten später legten die Gastgeber durch ein Kofballtor von Namir Tahiru nach. Im zweiten Durchgang verpasste es Arnschwang gegen ziemlich harmlose Vilsecker, den entscheidenden dritten Treffer nachzulegen. Dadurch hieß es weiterhin etwas zittern. Erst Kolbeck machte mit einem direkten Freistoßtor in der 80. Spielminute alles klar. Es war sein bereits 18. Saisontor.









Arnschwangs Spielertrainer Christian Ranzinger bilanzierte: „In den ersten Minuten taten wir uns schwer reinzukommen. Bei einer Standardsituation Vilsecks hatten wir etwas Glück. Aber spätestens nach dem 1:0 haben wir das Spiel dominiert und viele Torchancen herausgespielt. Letztendlich haben wir den Sack nicht früher zugemacht, weshalb wir immer ein bisschen zittern mussten – auch wenn Vilseck keine großartigen Torchancen hatte. Ein völlig verdienter Sieg.“





Der Vorbericht:



Nicht Fisch und nicht Fleisch war das torlose Unentschieden für Arnschwang in Tännesberg. Mit etwas mehr Glück im Abschluss hätte die DJK die Partie durchaus für sich entscheiden können. Etwas Positives hatte die Nullnummer trotzdem für sich: Auch wenn es „nur“ ein Punktgewinn war, verbesserte sich die Ranzinger-Formation dadurch auf den zwölften und damit auf einen direkten Nicht-Abstiegsplatz. Und zwar weil die direkten Konkurrenten Inter Amberg und Willmering-Waffenbrunn ihr Spiel verloren. Dennoch brauchen Top-Torjäger Florian Kolbeck (17 Saisontore) und Konsorten weiter jeden Punkt, und wollen deshalb das Heimspiel gegen Vilseck unbedingt gewinnen. Mit einem Dreier wären die Gefahrenplätze erstmal auf vier Zähler distanziert.



Von einer solchen Ausgangssituation kann der FV Vilseck freilich nur träumen. Der Tabellen-Vorletzte schwebt in größter Gefahr, direkt in die Kreisliga abzusteigen. Eigentlich wäre der 15. Platz ein Relegationsrang, allerdings muss der punktquotient-schlechtere der beiden Bezirksliga-15. direkt absteigen. Aktuell hat der FC Pielenhofen-Adlersberg aus der Süd-Staffel die Nase vorn im direkten Vergleich. Pielenhofen hat 22, Vilseck erst derer 18 Punkte auf dem Konto. Heißt: Der FV ist am heutigen Feiertag eigentlich zum Siegen verdammt, um sich seine Chance aufrechtzuerhalten. Gegenüber den jüngsten Auftritten in Pfreimd (2:5) und Wernberg (0:4) muss vor allem an der Minimierung von Fehlern und Gegentoren gefeilt werden.