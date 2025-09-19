Soll die SG Wallendorf wieder zurück in die Erfolgsspur bringen: André Rieder. – Foto: FuPa/Verein

Rieder soll es bei der SG Wallendorf richten Kreisliga A8: Neuer Trainer des Tabellenschlusslichts bringt viel Erfahrung mit — und hat sein Team bereits intensiv studiert.

Rund zehn Tage dauerte die Trainersuche bei der SG Wallendorf: André Rieder soll das Team aus dem Tabellenkeller der Kreisliga A8 nun wieder auf Kurs bringen. Nach sechs Spielen stehen für den Ex-Bezirksligisten gerade einmal drei Punkte zu Buche – aktuell bedeutet das den letzten Platz. Nach vier Niederlagen aus den ersten vier Partien war der langjährige Coach Frank Hermes zu Monatsbeginn zurückgetreten (TV berichtete). Jona Pott, der etatmäßige Trainer der zweiten Mannschaft, übernahm vorübergehend und wurde dabei von Kapitän Thomas Prinz sowie dessen Stellvertreter Jannik Masselter unterstützt.

Den ersten Kontakt zum in Bitburg lebenden Rieder habe es bereits vor 14 Tagen am Rande des 3:1-Siegs im Kreispokal beim klassentieferen B13-Ligisten FC Metterich gegeben, sagt Herbert Reicher auf TV-Anfrage. „André kennt aufgrund seiner früheren Tätigkeit bei der SG Steinchen-Malbergweich (bis Oktober 2023, d. Red.) die A-Klasse und kann der Mannschaft nicht zuletzt wegen seiner früheren oder laufenden Aktivitäten in der Aus-, Fort- und Weiterbildung für den DFB, den Fußballverband Rheinland und den JFV Bitburg neuen spielerischen und taktischen Input geben“, ist das Mitglied der sportlichen Leitung der Vereinigten aus Wallendorf, Geichlingen, Koxhausen, Körperich, Nusbaum, Biesdorf und Kruchten überzeugt. Vor allem gehe es aber darum, den Spielern den Spaß am Fußball zurückzubringen. „Wenn der wieder da ist, kommt alles andere von selbst“, glaubt Reicher. Mit den Verantwortlichen sei er sich bereits am vergangenen Donnerstag einig gewesen, lässt Rieder durchblicken. Jona Pott, der sich voll in seine Aufgabe als Interimstrainer hineingekniet habe, wollte er jedoch nicht kurzfristig das Spiel am Sonntag bei der SG Vulkaneifel-Meerfeld (0:3) wegnehmen. Am Dienstag leitete der 53-Jährige daraufhin seine erste Einheit als Coach der SG Wallendorf.

Die schwierige sportliche Lage stellt er nicht in den Vordergrund: „Entweder mag man den Fußball und will mit Leuten arbeiten, oder nicht.“ Nach der Sichtung von Videomaterial, als Zeuge der Partie am Sonntag sowie in diversen Gesprächen im Vorfeld sei er von der Qualität der Mannschaft überzeugt, betont er nach seiner intensiven Vorarbeit: „Mit vernünftiger Arbeit wird es sicher möglich sein, dass wir Erfolg haben und in der Tabelle klettern.“ Wo genau er den Hebel zunächst ansetzt, wollte Rieder im Gespräch mit dem TV noch nicht verraten. Kein Geheimnis dürfte es jedoch sein, dass die bislang so löchrige Abwehr (bereits 16 Gegentreffer) gestärkt werden muss. Seinen Einfluss möchte Rieder – vor seiner Zeit bei der SG Steinchen auch schon Coach in Rittersdorf, Stahl und Metterich – nicht zu hoch ansetzen: „Ich kann die Mannschaft nur begleiten und Impulse geben. Gemeinsam wollen wir an der einen oder anderen Stellschraube drehen.“