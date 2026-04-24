Rieder hört in Wallendorf auf – Das ist der Neue

Seine Mission, mit der SG Wallendorf den Abstieg in die B-Klasse zu vermeiden, möchte André Rieder unbedingt noch erfüllen. Unabhängig davon, ob der Ex-Bezirksligist am Ende über oder unter dem Strich steht, ist für den 54-Jährigen nach dieser Runde Schluss – auf eigenen Wunsch: „Ich habe mich nicht gegen die Spielgemeinschaft entschieden, habe aber noch ein paar Herausforderungen, die Zeit und Kraft erfordern.“
Als Nachfolger steht Klaus Grüber fest. Der in Meckel lebende Übungsleiter war zuletzt beim B13-Ligisten SG SK Seinsfeld tätig und zuvor unter anderem bei der SG Kordel sowie der SG Ferschweiler/Ernzen.