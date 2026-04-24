Rieder hört in Wallendorf auf – Das ist der Neue

Nachdem die Vereinigten aus Wallendorf, Geichlingen, Koxhausen, Körperich, Kruchten, Nusbaum und Biesdorf mit vier Niederlagen aus den ersten vier Spielen in die A8 gestartet waren, trat Frank Hermes zurück. Rieder, der auf Interimstrainer Jona Pott folgte, führte das Team zurück in die Spur – obschon es auch weiterhin Rückschläge gab.

Mit 20 Punkten aus 21 Partien rangieren die Südeifeler aktuell einen Zähler vor der SG Ringhuscheid, die als Drittletzter den ersten Abstiegsplatz belegt. „Als ich kam, waren schon 21 Punkte verteilt, und wir hatten nur drei. Die Mannschaft stand auf dem letzten Tabellenplatz. Das erste Spiel unter mir gegen Badem ging dann auch noch hochverdient mit 2:6 verloren. Da ist es schon eine ambitionierte Aufgabe, den Weg aus dem Keller zu finden. Hier geht's zum kompletten Artikel