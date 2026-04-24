 2026-04-23T13:43:33.969Z

Im Nachfassen

Rieder hört in Wallendorf auf – Das ist der Neue

Kreisliga A 8: Nach knapp einer Saison ist für André Rieder im Sommer schon wieder Schluss. Der scheidende Trainer nennt die Gründe.

von Andreas Arens · Heute, 00:58 Uhr · 0 Leser
André Rieder will die SG Wallendorf in den verbleibenden fünf Spielen noch zum Klassenverbleib dirigieren.
André Rieder will die SG Wallendorf in den verbleibenden fünf Spielen noch zum Klassenverbleib dirigieren. – Foto: Hans Krämer

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Klaus Grüber
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Andre Rieder
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Seine Mission, mit der SG Wallendorf den Abstieg in die B-Klasse zu vermeiden, möchte André Rieder unbedingt noch erfüllen. Unabhängig davon, ob der Ex-Bezirksligist am Ende über oder unter dem Strich steht, ist für den 54-Jährigen nach dieser Runde Schluss – auf eigenen Wunsch: „Ich habe mich nicht gegen die Spielgemeinschaft entschieden, habe aber noch ein paar Herausforderungen, die Zeit und Kraft erfordern.“

Als Nachfolger steht Klaus Grüber fest. Der in Meckel lebende Übungsleiter war zuletzt beim B13-Ligisten SG SK Seinsfeld tätig und zuvor unter anderem bei der SG Kordel sowie der SG Ferschweiler/Ernzen.