Rieden/Michelbach/Tüngental: "An die Leistung der Hinrunde anknüpfen"

Einordnung der bisherigen Saison

Die Frauen der SGM Rieden/Michelbach/Tüngental haben sich in der Regionenliga, Staffel 1, bislang als gefestigtes und lernfähiges Team präsentiert. Trainer Julian Wolf zieht ein positives Zwischenfazit und ordnet die bisherige Entwicklung nüchtern, aber selbstbewusst ein. „Wir sind sehr zufrieden und haben unsere eigenen Erwartungen übertroffen“, sagt Wolf. Zugleich betont er, dass der erfreuliche Tabellenstand kein Selbstzweck sei: „Dennoch gibt es Kleinigkeiten, an denen wir arbeiten müssen.“

Defensive Stabilität und strukturierter Aufbau

Besonders im taktischen Bereich sieht Julian Wolf deutliche Fortschritte. Vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit gegen den Ball habe sich besser entwickelt als zunächst angenommen. „Die Umsetzung im Spiel gegen den Ball und im Spielaufbau“, erklärt der Trainer, „da erkennt man klare Ansätze.“ Diese Entwicklung sei Ergebnis konsequenter Trainingsarbeit und wachsender Spielintelligenz innerhalb der Mannschaft.

Herausforderungen gegen hoch stehende Gegner

Trotz der positiven Entwicklung benennt Wolf auch klar die Schwächen. Insbesondere gegen hoch pressende Gegner offenbaren sich noch Unsicherheiten. „Im Spiel gegen hoch stehende Gegner“, sagt er, habe seine Mannschaft Schwierigkeiten, „Situationen selbstständig einzuschätzen und zu lösen.“ Hier fehle es noch an Routine und an der nötigen Ruhe in Entscheidungsprozessen. Diese Aspekte sollen in der Rückrunde gezielt verbessert werden.

Pause und gezielte Vorbereitung

Nach einer Pause bis Mitte Januar setzt das Trainerteam bewusst auf viele Testspiele. „Bis Mitte Januar Pause“, erklärt Wolf, „danach machen wir viele Vorbereitungsspiele, um uns taktisch bestmöglichst vorzubereiten.“ Der Fokus liege dabei weniger auf Ergebnissen als auf Abläufen, Automatismen und der Weiterentwicklung des Spielverständnisses. Besondere Teambuilding-Maßnahmen sind nicht geplant, stattdessen soll der Wettbewerb auf dem Platz zusammenschweißen.

Zielsetzung für die Rückrunde

Für den weiteren Saisonverlauf formuliert Wolf ein klares, aber bewusst bodenständiges Ziel. „An die Leistung in der Hinrunde anzuknüpfen und unsere guten Leistungen bestätigen“, lautet die Marschroute. Von überhöhten Ambitionen oder Platzierungszielen hält der Trainer wenig. Entscheidend sei, die eigene Entwicklung fortzusetzen und die bislang gezeigte Konstanz nicht zu verlieren.

Konstanz im Kader

Personell setzt die SGM weiterhin auf Stabilität. Veränderungen im Kader gibt es nicht. „Nein“, sagt Wolf knapp auf die Frage nach Zu- oder Abgängen. Diese Kontinuität sieht der Trainer als Vorteil, da die Spielerinnen eingespielt sind und die Abläufe verinnerlicht haben.

Blick auf die Liga

Auch den Konkurrenzkampf in der Regionenliga ordnet Julian Wolf klar ein. Seine Prognose an der Tabellenspitze fällt eindeutig aus: „Meister Neuenstein“, sagt er. Am anderen Ende der Tabelle sieht er eine Mannschaft besonders unter Druck. „Dürrenzimmern wird es sehr schwer haben“, prognostiziert Wolf. Die SGM selbst konzentriert sich derweil auf den eigenen Weg – mit Realismus, Selbstkritik und dem Anspruch, das bislang Gezeigte zu bestätigen.