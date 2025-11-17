Riedenburger Meilenstein – Karten im Keller neu gemischt

Der TV Riedenburg bleibt auf Meisterkurs. Auch wenn der Spitzenreiter der Kreisliga 2 gegen den FSV Steinsberg nicht über ein torloses Remis hinauskam, beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten weiterhin komfortable neun Punkte. Im Kampf um die Vizemeisterschaft gaben sich der TSV Dietfurt und die SG Painten keine Blöße. „Unten“ feierten der TSV Beratzhausen und der TV Hemau zum Jahresabschluss ganz, ganz wichtige Siege.



Beratzhausen landete zum Jahres-Kehraus einen unwahrscheinlich wichtigen Sieg. Die ersten 60 Spielminuten dieses Kellerduells gingen allerdings an die Sinzinger, die kurz nach Wiederbeginn verdient in Führung gingen. Mit fortschreitender Spieldauer kam der TSV immer mehr zum Zug – und drehte das Spiel durch einen Doppelpack von Thomas Wiese. Dank des vierten Saisonsiegs überwintert Beratzhausen auf einem Nichtabstiegsplatz.







Die Vorzeichen standen schon nicht gut für die SG Peising. Gästetrainer Willi Petz konnte nur eine Notelf aufbieten, mit einem einzigen Auswechselspieler. Trotzdem schoss man das erste Tor. Diese Führung währte aber nicht lange. Painten drehte das Spiel noch in der ersten Halbzeit. Durch eine Rote Karte an Peisings Oliver Fehrer wegen einer Schiedsrichterbeleidigung (20.) waren die Weichen früh gestellt. Nach der Pause machte die Heimelf dann alles klar.







Dichter Nebel sorgte für schwierige Sichtverhältnisse. Die Mannschaften lieferten sich ein umkämpftes, aber chancenarmes Spiel. Gerade Hohenschambach blieb im Abschluss zu inkonsequent. Undorf hatte bei einem Aluminiumtreffer aus spitzem Winkel Pech. Schlussendlich spiegelte die Nullnummer dieses Match gut wider.







Einen verdienten Erfolg feierte Dietfurt in diesem Verfolgerduell. Bis der Heimdreier unter Dach und Fach war, bedurfte es jedoch einiges an Arbeit. Gegen gut eingestellte Großberger nutzten die Gastgeber ihre Konterchancen und agierten vorm Tor eiskalt. Das machte den Unterschied. Während die Bergler Buam im Kampf um Platz 2 jetzt ganz schlechte Karten haben, kann die Pfeifer-Elf mit einem Sieg im Nachholspiel kommenden Sonntag bis auf einen Punkt an den Rangzweiten FSV Steinsberg heranrücken.



Einen verdienten Erfolg feierte Dietfurt in diesem Verfolgerduell. Bis der Heimdreier unter Dach und Fach war, bedurfte es jedoch einiges an Arbeit. Gegen gut eingestellte Großberger nutzten die Gastgeber ihre Konterchancen und agierten vorm Tor eiskalt. Das machte den Unterschied. Während die Bergler Buam im Kampf um Platz 2 jetzt ganz schlechte Karten haben, kann die Pfeifer-Elf mit einem Sieg im Nachholspiel kommenden Sonntag bis auf einen Punkt an den Rangzweiten FSV Steinsberg heranrücken. Zum ausführlichen Spielbericht...



Keine Tore und folglich keinen Sieger sah das Top-Spiel des Wochenendes. In einem hochklassigen Kreisliga-Spiel hatten beide Teams während der 90 Minuten starke Phasen. Steinsberg machte den Spitzenreiter das Leben schwer. Letztlich wurde hüben wie drüben der Lucky Punch verpasst. Ein leistungsgerechtes Unentschieden, mit dem Riedenburg deutlich besser leben kann. Denn der TV wahrt so den Vorsprung von neun Punkten auf den ersten Verfolger. „On top“ beendet der Ligaprimus das Kalenderjahr 2025 damit ohne eine einzige Liganiederlage.







Eine schwierige Herbstrunde mit vielen Unentschieden fand für Hemau einen versöhnlichen Abschluss. Als die meisten schon mit einem torlosen Remis rechneten, stachen die Hausherren in der absoluten Crunchtime zweimal zu. „Das war, glaube ich, das beste Spiel, das ich von Hemau bislang gesehen habe. Die Jungs haben das gerockt und sind zu Recht als Sieger vom Feld gegangen“, freute sich Coach Alexander Hosse über den dritten Dreier der Saison.





Abgesagt:



