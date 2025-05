Riedenburg will, Oberndorf/Matting will nicht relegieren

In das Fernduell um den zweiten Platz sind der TV Riedenburg (43), der TSV Dietfurt und die SG Painten (42) involviert. Eine ist schon mal klar: Riedenburg hat's in der eigenen Hand und würde mit einem Heimsieg gegen den abstiegsgefährdeten SV Lupburg in die Relegation einziehen. Es wäre ein toller Erfolg für die junge Mannschaft mit ihrem Trainerduo Bögeholz und Schäffer. Von der Tabellenkonstellation her scheint der TV eine lösbare Aufgabe vor sich zu haben.



Doch Vorsicht: Die Lupburger Mannschaft ist nach der Winterpause gut in Schuss. Überdies läuft der SV als Rangelfter (27) Gefahr, von Oberndorf/Matting (26) überholt zu werden – und somit „Überstunden“ machen zu müssen. Die SG hat den oberen Relegationsplatz inne, liegt aber nur einen Punkt hinter Lupburg und hat zudem den direkten Vergleich knapp gewonnen (3:2 und 2:2). Heißt: Holt Oberndorf/Matting beim Auswärtsspiel in Eichlberg einen Punkt und verliert Lupburg in Riedenburg, dann würden die beiden Teams die Plätze tauschen.



Das mit dem direkten Vergleich ist ohnehin so eine Sache. Wenn es ganz blöd läuft, könnten Riedenburg, Painten und Dietfurt alle mit 43 Zählern ins Ziel gehen. In diesem Fall würde eine Sondertabelle herangezogen werden. Hier wäre Dietfurt klarer Gewinner. Die Altmühlstädter haben nämlich den Direktvergleich sowohl mit Riedenburg als auch mit Painten gewonnen.



Am letzten Spieltag nun hat der formstarke TSV, mit fünf Siegen am Stück dekoriert, die heikle Auswärtsaufgabe beim TSV Beratzhausen vor der Brust. Unterdessen ist Painten in jedem Fall zum Siegen verdonnert und muss parallel hoffen, dass Riedenburg und Dietfurt beide patzen. Nur dann kann sich die SG noch Rang 2 schnappen. Die Mannschaft von Coach Stefan Galli macht am Sonntag den Gastgeber für den personell angeschlagenen ATSV Pirkensee-Ponholz.





Die Partien des 26. Spieltags auf einen Blick: