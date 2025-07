Riedenburg stürmt an die Spitze – Fuchs-Einstand glückt

Der erste Tabellenführer der Kreisliga 2 heißt TV Riedenburg. Keine Mannschaft gewann am ersten Spieltag so hoch wie die Bögeholz-/Schäffer-Elf, die sich in Torlaune präsentierte und bei der SG Oberndorf/Matting mit 7:2 gewann. Derweil holten die vier Aufsteiger Hemau, Hohenschambach, Peising und Großberg zum Auftakt allesamt einen Punkt. Hervorzuheben ist das 4:4 zwischen Hemau und Sinzing.



Kein Sieger in Painten: Mitte der zweiten Halbzeit fielen binnen kürzester Zeit die beiden Tore. Der erste Durchgang war zunächst ausgeglichen verlaufen. Beide Teams waren gut im Spiel. Leichte Vorteile erspielten sich nach dem Seitentausch dann die Hausherren, sie konnten daraus jedoch keinen Ertrag in Form eines Heimsieges schlagen.







Aufgrund einer starken zweiten Halbzeit verdiente sich die DJK den Heimsieg gegen Steinsberg. In der ersten 45 Minuten sah es nach einer engen Kiste aus, auch wenn de Gastgeber effizienter agierten. Nach der Pause riss Eichlberg das Geschehen an sich und setzte den Matchplan von Neu-Trainer Christian Fuchs konsequent um. Ein verdienter Sieg.







Positiver Saisonstart für Aufsteiger Hohenschambach! Die Zuschauer bekamen ein hochklassiges Kreisligaspiel und einen offenen Schlagabtausch vorgesetzt. Zunächst drückte die SG aufs Gaspedal, ging mit 1:0 und 2:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste den Gegner besser im Griff. Individuelle Fehler kosteten der Heimelf einen möglichen Auftaktsieg.



Positiver Saisonstart für Aufsteiger Hohenschambach! Die Zuschauer bekamen ein hochklassiges Kreisligaspiel und einen offenen Schlagabtausch vorgesetzt. Zunächst drückte die SG aufs Gaspedal, ging mit 1:0 und 2:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste den Gegner besser im Griff. Individuelle Fehler kosteten der Heimelf einen möglichen Auftaktsieg. Zum ausführlichen Spielbericht...



Das Aufsteigerduell in Peising sah eine gerechte Punkteteilung. Letztlich war es ein typisches Auftaktspiel, in dem beide Seiten das letzte Risiko scheuten. Die Großberger Führung egalisierte der Gastgeber kurz nach Wiederbeginn zum 1:1-Endstand.







Spektakel in Hemau! Den Gästen aus Sinzing reichten zwei Zwei-Tore-Führungen nicht zum Sieg. Bis zur Pause glich der Wiederaufsteiger auf 3:3 aus, ein Eigentor half ihm dabei. Dann ging der TVH sogar selbst in Führung, um in der 90. Minute noch den Ausgleich schlucken zu müssen. Letztendlich ein gerechtes Remis: Beide Mannschaften hatten ihre Phasen in diesem Spiel.







Lupburg betrieb Chancenwucher und wurde dafür beinahe bestraft. Aus dem Nichts erzielte Undorf Mitte der zweiten Hälfte den 2:1-Führungstreffer. Mit einem Doppelschlag (86./88.) konnten die Grün-Weißen das Spiel aber spät doch noch für sich entscheiden. Die blutjunge Gästemannschaft mit ihrem neuen Trainer Robert Mühlbauer kämpfte tapfer.







Dank eines Kantersieges in Matting setzt sich der TV Riedenburg als Erster an die Tabellenspitze. Nach dem vierten TV-Treffer kurz nach der Pause war der Drops im Grunde gelutscht. Letztendlich war es ein Klassenunterschied, was auch das Endresultat widerspiegelte.