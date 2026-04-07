Riedenburg stellt Meistersekt kalt – Sinzing neues Schlusslicht Großberg schlägt Steinsberg klar und pirscht sich an den Zweiten heran +++ Dietfurt betreibt Chancenwucher +++ Peising gibt die Rote Laterne dank eines Moral-Sieges in Hemau an Sinzing ab +++ Undorf holt Big Points von Florian Würthele · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Lupburg sammelte am Samstag wichtige Punkte in Eichlberg, verlor zwei Tage später dann aber in Hohenschambach. – Foto: Simon Lou

Jetzt kann doch wirklich nichts mehr schiefgehen: Ein einziger Punkt trennt Riedenburg noch von Meisterschaft und Bezirksliga-Aufstieg. Der Ostermontags-Spieltag verlief nahezu perfekt für die Dreiburgenstädter, die eineinhalb Hände an der Meisterschale haben. 14 Punkte liegt der TV jetzt voraus.



Während der designierte Meister einen 4:0-Heimsieg gegen Beratzhausen feierte, knöpften sich die „Verfolger“ gegenseitig die Punkte ab. Neuer Dritter ist der TSV Großberg. Die Bergler Buam triumphierten in Steinsberg beim Tabellenzweiten überraschend klar mit 4:1 und verkürzen somit den Rückstand zum FSV auf zwei Zähler. Gleichzeitig profitierte Großberg vom Ausrutscher des TSV Dietfurt. Die Pfeifer-Elf betrieb zu Hause gegen Oberndorf/Matting Chancenwucher, kam nicht über ein torloses Remis hinaus und fällt auf Platz vier zurück.



Immense Spannung herrscht auch im Abstiegskampf. Woche für Woche verschiebt sich das Tabellenbild. Der Ostermontag sah zwei Direktduelle. Neuer Träger der Roten Laterne ist der SC Sinzing, der das wichtige Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten ASV Undorf mit 0:2 verlor. Von Rang 14 auf 12 sprang die SG Peising/Bad Abbach II. Die Petz-Crew kämpfte den heimischen TV Hemau trotz Rückstandes mit 2:1 nieder.



Ein früher und ein später Treffer bescherten Lupburg ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Grünweißen holten am Karsamstag das Nachholmatch an der Tiefenhüll nach. Unterm Strich darf der Sieg des SV als verdient bezeichnet werden, da er effizienter mit seinen Torchancen umging als die Heimmannschaft. Auf beiden Seiten blieben viele Möglichkeiten ungenutzt.







Echte „Big Points“ im Kampf gegen den Abstieg sackte Undorf am Ostersamstag ein. Gegner Sinzing konnte auf sechs Punkte distanziert werden. Der Sportclub fällt sogar auf den letzten Tabellenplatz zurück. In einer kampfbetonten Partie waren die Gäste im ersten Durchgang das bessere Team. Nach der Pause wurde Sinzing stärker, konnte aber keinen entscheidenden Punch setzen. In der Nachspielzeit fiel mit dem 0:2 die Entscheidung.







Den Dreier vom Samstag konnten die Lupburger zwei Tage später nicht „vergolden“. In Hohenschambach setzte es eine knappe Auswärtsniederlage. Hohenschambach sah sich nach einem Fehler im Aufbau früh in Rückstand, konnte das Spiel aber noch in der ersten Halbzeit drehen. Eine spannende zweite Hälfte sollte dann keine weiteren Tor mehr sehen.







Ein Statement der Bergler Buam: Durch den klaren Erfolg in Steinsberg pirscht sich der TSV auf zwei Punkte an den Tabellenzweiten heran. Der direkte Vergleich geht trotzdem an den FSV, denn er hatte das Hinspiel sogar mit 5:1 gewonnen. Der Großberger Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung, waren die Pfeifer-Mannen doch die überlegene Mannschaft. Ein frühes Führungstor gab den Hausherren nicht die nötige Sicherheit und schon zur Pause lagen sie in Rückstand.













Die Dietfurter haben die große Chance verpasst, den Abstand auf Platz zwei auf zwei Punkte zu verkürzen. Für die Altmühlstädter reichte es im Heimspiel gegen die SG Oberndorf/Matting nur zu einem torlosen Unentschieden. In einer über 90 Minuten sehr einseitigen Partie vergeigten die Gastgeber teilweise hochkarätige Torchancen kläglich. Von einem „sehr ärgerlichen Remis“, sprach Dietfurts Trainer Mathias Pfeifer im Nachgang.



Die Dietfurter haben die große Chance verpasst, den Abstand auf Platz zwei auf zwei Punkte zu verkürzen. Für die Altmühlstädter reichte es im Heimspiel gegen die SG Oberndorf/Matting nur zu einem torlosen Unentschieden. In einer über 90 Minuten sehr einseitigen Partie vergeigten die Gastgeber teilweise hochkarätige Torchancen kläglich. Von einem „sehr ärgerlichen Remis“, sprach Dietfurts Trainer Mathias Pfeifer im Nachgang. Zum ausführlichen Spielbericht...



Die SG Painten hat sich endgültig aus dem Ringen um den Aufstiegs-Relegationsplatz verabschiedet. Dagegen machte Eichlberg im zweiten Heimspiel binnen drei Tagen den Patzer vom Samstag wieder wett. Auch in dieser Begegnung setzte zunächst der spätere Verlierer in der Anfangsphase den ersten Punch. Ein Doppelpack von Andreas Dechand noch im ersten Durchgang bescherte der DJK letztlich die Punkte.







Was für ein wichtiger Sieg für die SG Peising! Im Kellerkracher in Hemau hatten die Gäste aber zunächst Schwierigkeiten. Die Platzherren lieferten eine starke erste Halbzeit ab und gingen zu Recht in Führung. Nach Wiederbeginn drehte sich der Wind, was auch an einem Taktikwechsel von SG-Trainer Willi Petz festzumachen war. Man bewies Moral und bog die Partie im zweiten Abschnitt um. Bitter aus Hemauer Sicht: Das 1:1 war ein Eigentor und das 1:2 fiel erst in der 92. Minute.







Während Steinsberg und Dietfurt patzten, ließ sich der designierte Meister aus Riedenburg nicht lumpen. Es war aber durchaus ein hartes Stück Arbeit nötig, ehe der Heimdreier gegen Beratzhausen in trockenen Tüchern war. Denn bis zum zweiten TV-Treffer hielten die Gäste kämpferisch gut dagegen und spielten diszipliniert. Hintenraus setzte sich dann aber doch die Klasse der Riedenburger durch. Sie profitierten bei ihren Torerfolgen auch von individuellen Fehlern des Gegners und feierten verdientermaßen den 17. Sieg im 21. Saisonspiel.