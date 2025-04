Riedenburg springt auf die Zwei – Beilngries steigt ab

Der Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz bleibt offen in der Kreisliga 2. Am drittletzten Spieltag kam es zu einem Wechsel um die „Pole“. Weil die SG Painten ihr Heimspiel gegen formstarke Dietfurter mit 1:0 verlor, hat der nun punktgleiche TV Riedenburg aufgrund des gewonnene Direktvergleichs die Nase vorn – auch wenn Riedenburg selbst nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Eichlberg hinauskam. „Unten“ ist der Abstieg des 1. FC Beilngries in die Kreisklasse fix. Daran änderte auch der Heimsieg gegen Pirkensee-Ponholz nichts, weil der TV Velburg parallel gewann.