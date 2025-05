Riedenburg oder Painten? Oberndorf, Lupburg oder Velburg?

Heute, 18:30 Uhr FSV Steinsberg Steinsberg SG Painten SG Painten 18:30 PUSH



Hinspiel: 1:2. Vier Siege am Stück konnte der bereits gerettete FSV Steinsberg (7., 37) zuletzt feiern, und ist damit so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Liga. Es kommt also ein großes Stück Arbeit auf die SG Painten (3., 42). Dennoch darf sich die Galli-Elf am Freitagabend keinen weiteren Ausrutscher erlauben im Kampf um Relegationsplatz 2. Folglich kann es nur ein Ziel geben: einen Auswärtsdreier.







Hinspiel: 1:1. Im zweiten Spiel nach dem Aus von Cheftrainer Steffen Drechsel will der ASV Undorf (10., 29) endlich den Sack zumachen und den Klassenerhalt in trockene Tücher wickeln. Am Sonntag geht's zum ATSV Pirkensee-Ponholz (6., 37). Der hat aktuell mit einem personellen Engpass zu kämpfen und hat sich spätestens mit der 0:1-Blamage in Beilngries aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet.







Hinspiel: 1:1. Hier geht es nur noch um die goldene Ananas. Der 1. FC Beilngries (14., 14) steht trotz des jüngsten Achtungserfolgs gegen Ponholz als Fixabsteiger ab. Nun geht es auf Abschiedstour aus der Kreisliga. Auf der anderen Seite geht es für die DJK Eichlberg/Neukirchen (9., 33) nur noch darum, vielleicht noch einen Tabellenplatz gutzumachen.







Hinspiel: 2:2. Brisanter könnte die Konstellation am vorletzten Spieltag kaum sein. Für beide Mannschaften steht viel auf dem Spiel – der TV Riedenburg (2., 42) will in die Relegation „nach oben“ einziehen und die SG Oberndorf/Matting (11., 25) die Relegation „nach unten“ unbedingt vermeiden. Es geht um ganz wichtige Punkte. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, doch solche Alles-oder-nichts-Spiele haben meist einen eigenen Charakter.





So., 04.05.2025, 15:15 Uhr SV Lupburg SV Lupburg TV 1897 Velburg Velburg 15:15 PUSH



Hinspiel: 3:0. Kellerkracher und Lokalduell im Landkreis Neumarkt! Der TV Velburg (13., 20) hat aus dem Hinspiel noch was gutzumachen und muss gewinnen, um sich die kleine Restchance auf die direkte Rettung zu wahren. Tabellennachbar SV Lupburg (12., 24) ist vier Zähler voraus und könnte mit einem Dreier – gerade noch rechtzeitig – ans rettende Ufer schwimmen. Ein intensives und kampfbetontes Kreisligaspiel ist zu erwarten.





So., 04.05.2025, 15:15 Uhr SV Töging SV Töging TSV Beratzhausen Beratzhausen 15:15 PUSH



Hinspiel: 3:2. Das Meister-Schaulaufen setzt sich für den SV Töging (1., 53) mit einem Duell mit dem TSV Beratzhausen fort (5., 38). Und natürlich möchte die Sommer-Truppe das letzte Kreisliga-Heimspiel für mindestens 15 Monate siegreich gestalten. Die Gäste können höchstwahrscheinlich nicht mehr eingreifen im Kampf um Platz 2, wollen gegen den Meister aber natürlich trotzdem eine gute Figur abgeben.





So., 04.05.2025, 15:15 Uhr TSV Dietfurt Altmühl TSV Dietfurt SC Sinzing SC Sinzing 15:15 PUSH



Hinspiel: 0:1. Die Serie des TSV Dietfurt (4., 39) geht weiter. Der jüngste 1:0-Triumph über Painten war der vierte Sieg in Serie. Als Konsequenz können die Altmühlstädter nun sogar selbst nochmal auf den Aufstiegs-Relegationsrang schielen. Dafür muss allerdings die Heimpartie gegen den SC Sinzing (8., 36) zwingend gewonnen werden. Der Gegner bezwang am vergangenen Wochenende Meister Dietfurt und dürfte mit einer großen Schippe Selbstvertrauen anreisen.