Riedenburg: Mit neuem Trainerduo in die Bezirksliga Eigengewächs Michael Pöppel rückt an die Seite von Dauer-Trainer Andreas Schäffer von Florian Würthele · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Von links: Herrenspielleiter Christoph Pawlitschek, das künftige Trainerduo Michael Pöppel und Andreas Schäffer sowie Abteilungsleiter Thomas Bauer. – Foto: TV Riedenburg

Es war eine regelrechte Fabelsaison: Längst steht der TV Riedenburg als Meister der Kreisliga 2 Regensburg fest. Nach langen neun Jahren kehren die Fußballer aus dem Altmühltal in der Bezirksliga zurück. Schon länger laufen dahingehend die Planungen. Im Vorfeld des gestrigen letzten Saisonspiels (1:1 gegen Hohenschambach) gab der Verein bekannt, wie sich die Trainerlösung für die kommende Spielzeit gestaltet. Auch in der Bezirksliga setzt der TVR weiterhin auf ein gleichgestelltes Trainerduo. Eine Hälfte des Tandems wird allerdings neu besetzt.

Nicht mehr Teil des Trainergespanns wird künftig Sebastian Bögeholz sein. Sein Ausscheiden stand schon länger fest und wurde nun vom Verein auch offiziell gemacht. Der ehemalige U19-Coach der Dreiburgenstädter wurde zur Saison 2022/23 in die erste Mannschaft hochgezogen. Nach vier Jahren – drei davon hatte er Andreas Schäffer als gleichberechtigten Trainerpartner an seiner Seite – legt Bögeholz sein Amt auf eigenen Wunsch hin nieder. Mit der Kreisliga-Meisterschaft fand sein Engagement sicherlich den perfekten Abschluss.



Schäffer wird hingegen auch in Zukunft auf der Kommandobrücke stehen. Bereits seit 2015 – mit einer einjährigen Unterbrechung – trainiert der 41-jährige Ex-Profi des SSV Jahn Regensburg die Riedenburger Mannschaft. An Schäffers Seite rückt zur neuen Saison ein Altbekannter. Nämlich Eigengewächs Michael Pöppel. Der ehemalige und langjährige Torhüter des TVR (37) zeichnete in den letzten Jahren als Torwarttrainer beim TSV Altmannstein verantwortlich. Parallel stand er seinem Ex-Verein aber weiterhin beratend zur Seite. Gegenwärtig nimmt Pöppel die Trainerlizenz in Angriff.





„Nach Bastis Ankündigung, dass er nach der Saison gerne aufhören würde, haben wir frühzeitig das Gespräch mit Andi gesucht und dabei schnell festgestellt, dass er sehr gerne weitermachen würde – allerdings wieder mit einem gleichgestellten Trainer an seiner Seite“, erklärt Riedenburgs Herrenspielleiter Christoph Pawlitschek die Hintergründe. „Nachdem Michl bereits in der vergangenen Saison im Zuge seiner Ausbildung erste Einheiten geleitet hat, hat sich das Ganze perfekt ergänzt.“ Pawlitschek ist froh über diese Trainerlösung: „Wir als Verein freuen uns sehr, dass Andi – mit einer kurzen Unterbrechung – in seine zehnte Trainersaison bei uns geht und wir mit Michl eine optimale interne Lösung finden konnten.“