 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Youngster Tobias Bauer traf doppelt für Undorf im Gastspiel bei Eichlberg/Neukirchen.
Youngster Tobias Bauer traf doppelt für Undorf im Gastspiel bei Eichlberg/Neukirchen. – Foto: Florian Würthele

Riedenburg knackt 40 Punkte – Undorf feiert Befreiungsschlag

Painten knockt Oberndorf/Matting in der zweiten Halbzeit aus +++ Harmlose Sinzinger haben beim Primus nicht zu melden +++ Vier Spielabsagen

Verlinkte Inhalte

Kreisliga 2
Riedenburg
TSV Dietfurt
Beratzhausen
SG Oberndorf

Der TV Riedenburg marschiert weiter mit Siebenmeilenstiefeln Richtung Meisterschaft. Auch vom schlechten Wetter ließen sich die Dreiburgenstädter nicht bremsen und feierten am Sonntag gegen den TV Hemau einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg. Von den Verfolgern war einzig die SG Painten aktiv. Sie wies zu Hause Oberndorf/Matting mit 5:2 in die Schranken. Einen echten Befreiungsschlag landete der ASV Undorf. Durch den verdienten 3:2-Erfolg bei der DJK Eichlberg/Neukirchen distanziert man die Abstiegszone auf fünf Punkte. Die restlichen vier Begegnungen wurden wegen des Dauerregens abgesagt.

Gestern, 14:00 Uhr
SG Painten
SG PaintenSG Painten
SG Oberndorf / SC Matting
SG Oberndorf / SC MattingSG Oberndorf
5
2
Abpfiff

Dank des dritten Siegs in Folge knackt die SG Painten – als fünfte Mannschaft der Liga – die 30-Punkte-Marke. Nach einer offen geführten ersten Halbzeit (Pausenstand 1:1) kam Oberndorf/Matting verschlafen aus der Kabine. Das nutzten die hellwachen Gastgeber zu ihren Gunsten und gingen rasch mit 3:1 in Front. Zwar kam der Gast nochmal auf ein Tor heran, doch dann war wieder die SG am Zuge. Aufgrund der zweiten Halbzeit ein vollauf verdienter Heimsieg.

Gestern, 14:15 Uhr
DJK Eichlberg/Neukirchen
DJK Eichlberg/NeukirchenEichlberg
ASV Undorf
ASV UndorfASV Undorf
2
3

Erneut bewies der ehemalige Tabellenletzte aus Undorf seine aufsteigende Form. Aufgrund eines klaren Chancen-Übergewichts ging der Erfolg an der Tiefenhüll in Ordnung. In der Schlussminuten bewies die klar zurückliegende Heimmannschaft Moral – auch weil es der Gegner verpasste, den Sack zuzumachen. Ein später Doppelpack von Jonas Doblinger brachte die Gäste noch einmal ins Schwitzen. Doch es sollte reichen für den ASV, um diesen Befreiungsschlag im Abstiegskampf feiern zu dürfen.

Gestern, 14:30 Uhr
TV Riedenburg
TV RiedenburgRiedenburg
SC Sinzing
SC SinzingSC Sinzing
3
0
Abpfiff

Einen ungefährdeten Favoritensieg landete Spitzenreiter TV Riedenburg, der nun bei 40 Punkten steht. Beim Heimerfolg über Sinzing war der einzige kleine Kritikpunkt – wenn man denn einen finden wollte – die Chancenauswertung. Der Favorit dominierte das Geschehen trotz der Platzverhältnisse über die gesamte Spielzeit, ließ keine nennenswerte Chance des Gegners zu. Hemau konnte sich bei Schlussmann Beer bedanken, der eine noch höhere Niederlage verhinderte.


Abgesagt:

Gestern, 14:00 Uhr
SG Hohenschambach
SG HohenschambachSG Hohensch.
TSV Beratzhausen
TSV BeratzhausenBeratzhausen
Abgesagt

Gestern, 14:15 Uhr
TV Hemau
TV HemauTV Hemau
TSV Großberg
TSV GroßbergTSV Großberg
Abgesagt

Gestern, 14:15 Uhr
TSV Dietfurt Altmühl
TSV Dietfurt AltmühlTSV Dietfurt
FSV Steinsberg
FSV SteinsbergSteinsberg
Abgesagt

Gestern, 14:15 Uhr
SG Peising / Bad Abbach
SG Peising / Bad AbbachSG Peising / Bad Abbach
SV Lupburg
SV LupburgSV Lupburg
Abgesagt

Aufrufe: 03.11.2025, 10:30 Uhr
Florian WürtheleAutor