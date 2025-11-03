Riedenburg knackt 40 Punkte – Undorf feiert Befreiungsschlag

Der TV Riedenburg marschiert weiter mit Siebenmeilenstiefeln Richtung Meisterschaft. Auch vom schlechten Wetter ließen sich die Dreiburgenstädter nicht bremsen und feierten am Sonntag gegen den TV Hemau einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg. Von den Verfolgern war einzig die SG Painten aktiv. Sie wies zu Hause Oberndorf/Matting mit 5:2 in die Schranken. Einen echten Befreiungsschlag landete der ASV Undorf. Durch den verdienten 3:2-Erfolg bei der DJK Eichlberg/Neukirchen distanziert man die Abstiegszone auf fünf Punkte. Die restlichen vier Begegnungen wurden wegen des Dauerregens abgesagt.



Dank des dritten Siegs in Folge knackt die SG Painten – als fünfte Mannschaft der Liga – die 30-Punkte-Marke. Nach einer offen geführten ersten Halbzeit (Pausenstand 1:1) kam Oberndorf/Matting verschlafen aus der Kabine. Das nutzten die hellwachen Gastgeber zu ihren Gunsten und gingen rasch mit 3:1 in Front. Zwar kam der Gast nochmal auf ein Tor heran, doch dann war wieder die SG am Zuge. Aufgrund der zweiten Halbzeit ein vollauf verdienter Heimsieg.







Erneut bewies der ehemalige Tabellenletzte aus Undorf seine aufsteigende Form. Aufgrund eines klaren Chancen-Übergewichts ging der Erfolg an der Tiefenhüll in Ordnung. In der Schlussminuten bewies die klar zurückliegende Heimmannschaft Moral – auch weil es der Gegner verpasste, den Sack zuzumachen. Ein später Doppelpack von Jonas Doblinger brachte die Gäste noch einmal ins Schwitzen. Doch es sollte reichen für den ASV, um diesen Befreiungsschlag im Abstiegskampf feiern zu dürfen.







Einen ungefährdeten Favoritensieg landete Spitzenreiter TV Riedenburg, der nun bei 40 Punkten steht. Beim Heimerfolg über Sinzing war der einzige kleine Kritikpunkt – wenn man denn einen finden wollte – die Chancenauswertung. Der Favorit dominierte das Geschehen trotz der Platzverhältnisse über die gesamte Spielzeit, ließ keine nennenswerte Chance des Gegners zu. Hemau konnte sich bei Schlussmann Beer bedanken, der eine noch höhere Niederlage verhinderte.





Abgesagt:



















