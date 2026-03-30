Riedenburg hat Titel vor Augen – Drei Rote in Beratzhausen

Undorf (graues Trikot) blieb im Heimspiel gegen Dietfurt offensiv blass. – Foto: Florian Würthele

Sechs glattrote Karten, zwei gelbrote Karten und fünf Elfmetertore: Die Kreisliga 2 bestach am Wochenende nicht zwangsläufig mit übertriebener Fairness. Einen gewaltigen Schritt Richtung Meistertitel machte der TV Riedenburg, und zwar mit einem harterkämpften 1:0-Derbysieg bei Verfolger SG Painten. Der TSV Dietfurt hat sich im Rennen um Relegationsplatz zwei zurückgemeldet. Während die Pfeifer-Elf den ASV Undorf auswärts mit 1:0 niederrang, kam der Rangzweite FSV Steinsberg in Beratzhausen nicht über ein torloses Remis hinaus – drei Platzverweise inklusive. Im ultraspannenden Abstiegskampf holte der SV Lupburg einen wichtigen Heimdreier gegen den TV Hemau. Durch dieses Ergebnis ist die punktlose SG Peising/Bad Abbach II auf den letzten Platz zurückgerutscht. Rang 9 und 14 trennen vor den letzten sechs Regelspieltagen lediglich vier Punkte voneinander.



Eine frühe Rote Karte an Gästeakteur Luca Zauner (grobes Foulspiel) war der Knackpunkt in diesem Freitagabendspiel. Allerdings ließ sich Hohenschambach die numerische Unterzahl lange so gut wie gar nicht anmerken. Ein Leistungsabfall war kaum spürbar. Nichtsdestotrotz war der Sieg für Oberndorf/Matting, das zu den richtigen Zeitpunkten die Tore schoss, schlussendlich ein verdienter. Beide Mannschaften stehen nun punktgleich bei 28 Zählern.







Die Riedenburger marschieren weiter und machen einen weiteren großen Schritt in Richtung Meistertitel. 256 Zuschauer in Painten bekamen ein fahriges Derby auf schwierig zu bespielendem Geläuf vorgesetzt. Für das Tor des Tages zeichnete Peter Pollinger nach einer guten Stunde verantwortlich. Er drückte Kolbingers scharfe Hereingabe am langen Pfosten ins Tor. Für die Heimelf wäre durchaus etwas drin gewesen, denn auch sie hatte Chancen. Durch die Heimniederlage verabschiedet sich die SG womöglich schon aus dem Rennen um den Relegationsplatz.







Klar wie verdient entschied Lupburg dieses Kellerduell für sich – womit die Grünweißen den nun punktgleichen Gegner überholen und ans rettende Ufer schwimmen. Der SVL entpuppte sich letztlich als effizienter und cleverer als Hemau. Die Ruppert-Brüder Luis und Simon erzielten drei der vier Heimtore. Hintenraus wurde das Geschehen mit einer gelbroten Karte an Lupburg sowie einer glattroten Karte an Hemau (wegen groben Foulspiels) hitziger.







Ein Achtungserfolg gelang Beratzhausen im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten. Und unverdient war der Punktgewinn des Rangzehnten nicht: Die Ernstberger-Elf zeigte eine über 90 Minuten konzentrierte und kämpferische Darbietung sowie eine bärenstarke Defensivleistung. Beidseitig gab es wenige aussichtsreiche Torchancen. Dafür wurden gleich drei glattrote Karten ausgesprochen – eine für den TSV und zwei für Steinsberg. Dies täuscht allerdings, denn die Partie war zwar sehr kampfbetont, aber über weite Strecken fair. Starke Steinsberger bissen sich vergeblich die Zähne aus, und ließen am Ende zwei Punkte im Kampf um Platz zwei liegen.













Neuer Träger der Roten Laterne ist Peising/Bad Abbach II. Die SG lieferte sich mit Eichlberg ein hartumkämpftes Spiel, einen Schlagabtausch. Nach einem Eigentor zum 1:4 war der Wiederstand der Gastgeber endgültig gebrochen. Ein verdienter Dreier für die DJK.







In einem Match mit wenigen Highlights reichte den Dietfurtern ein Treffer von Benedikt Stark (66.) zum knappen Auswärtssieg. Dieser ging auch in Ordnung, zumal Undorf über die Dauer des Spiels keinen einzigen gefährlichen Schuss auf das TSV-Tor brachte. Kurz vor Schluss handelte sich ASV-Kapitän Fabian Fischer wegen eines rüden Einsteigens die Rote Karte ein. Die Ampelkarte an Fischers Teamkollegen kurz vor der Halbzeitpause war hingegen sehr hart. Während Undorf weiter unten drinsteckt, melden sich die Altmühlstädter im Kampf um den zweiten Platz zurück.



In einem Match mit wenigen Highlights reichte den Dietfurtern ein Treffer von Benedikt Stark (66.) zum knappen Auswärtssieg. Dieser ging auch in Ordnung, zumal Undorf über die Dauer des Spiels keinen einzigen gefährlichen Schuss auf das TSV-Tor brachte. Kurz vor Schluss handelte sich ASV-Kapitän Fabian Fischer wegen eines rüden Einsteigens die Rote Karte ein. Die Ampelkarte an Fischers Teamkollegen kurz vor der Halbzeitpause war hingegen sehr hart. Während Undorf weiter unten drinsteckt, melden sich die Altmühlstädter im Kampf um den zweiten Platz zurück. Zum ausführlichen Spielbericht...



Die Bergler Buam unterstreichen abermals ihre starke Kreisligasaison und springen auf Rang vier. Der Heimsieg gegen Sinzing ging auch in der Höhe in Ordnung. Denn die Platzherren ließen wenig anbrennen und spielten das Match konzentriert zu Ende. Auf der anderen Seite schließen die Gäste den 20. Spieltag auf Abstiegs-Relegationsplatz 13 ab.