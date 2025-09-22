 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
Zwei Standardtore bescherten dem SC Sinzing (links) den Heimdreier.
Zwei Standardtore bescherten dem SC Sinzing (links) den Heimdreier. – Foto: Felix Schmautz

Riedenburg baut Führung aus – Peising verliert bitter

Großberg macht in den richtigen Momenten die Tore +++ Beratzhausen erlebt das nächste Heim-Debakel

Tabellenführer TV Riedenburg konnte seinen Vorsprung auf die Verfolgerschaft am elften Spieltag ausbauen. Während der TSV Dietfurt bereits am Mittwoch beim 4:4 gegen Painten Federn ließ, bewältigte die Schäffer-/Bögeholz-Formation ihre Aufgabe gegen Hemau erfolgreich (3:1) – wenn auch mit Mühe. Völlig außer Tritt ist der TSV Beratzhausen, der gegen Oberndorf/Matting eine 1:7-Heimschlappe hinnehmen musste. Ans rettende Ufer konnte derweil der SC Sinzing schwimmen. Und zwar dank eines 2:1-Heimsieges gegen Peising/Bad Abbach II.

Mi., 17.09.2025, 19:00 Uhr
TSV Dietfurt Altmühl
TSV Dietfurt AltmühlTSV Dietfurt
SG Painten
SG PaintenSG Painten
4
4
Abpfiff

Zum Spielbericht dieser vorgezogenen Partie...

Gestern, 14:00 Uhr
SC Sinzing
SC SinzingSC Sinzing
SG Peising / Bad Abbach
SG Peising / Bad AbbachSG Peising / Bad Abbach
2
1

Aufatmen in Sinzing! Durch den zweiten Saisonsieg verlässt der Sportclub die Abstiegszone. Aus Peisinger Sicht war diese Auswärtsniederlage unnötig wie ein Kropf. Die Petz-Elf ging im ersten Durchgang mit einem Kontertor in Führung. Lange hatte dieser Spielstand Bestand. Später verletzte sich ein Innenverteidiger der Gäste und musste raus. Durch zwei erfolgreiche Standards drehte Sinzing schließlich die Partie binnen kürzester Zeit.

Gestern, 14:00 Uhr
SG Hohenschambach
SG HohenschambachSG Hohensch.
DJK Eichlberg/Neukirchen
DJK Eichlberg/NeukirchenEichlberg
3
1
Abpfiff

Insgesamt gesehen, gewann Hohenschambach dieses Nachbarschaftsduell verdient. Der Aufsteiger ging blitzschnell in Führung und verzeichnete in der Folge mehr Spielanteile. Umkämpft und offen verliefen die zweiten 45 Minuten. Nach dem 2:0 schien der Drops gelutscht, ehe Eichlberg einen individuellen Fehler zum späten Anschlusstreffer nutzte und es nochmal spannend machte. Aber nur ganz kurz.

Gestern, 15:15 Uhr
TSV Großberg
TSV GroßbergTSV Großberg
ASV Undorf
ASV UndorfASV Undorf
3
1
Abpfiff

Eine Woche nach dem ersten Saisondreier ist Schlusslicht Undorf auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Ausschlaggebend war, dass Großberg in den richtigen Momenten die Tore machte – ganz früh, kurz nach Wiederbeginn und in der Schlussphase. Letztlich ein typischer Arbeitssieg der Bergler Buam gegen gutkämpfende Gäste.

Gestern, 15:15 Uhr
FSV Steinsberg
FSV SteinsbergSteinsberg
SV Lupburg
SV LupburgSV Lupburg
4
1
Abpfiff

Aufgrund der ersten Halbzeit verdiente sich Steinsberg diesen Heimdreier. Überragender Akteur auf FSV-Seite war Simon Bäuml, der vor der Pause drei Tore erzielte. Einen klassischen Abnutzungskampf sahen die Zuschauer dann nach dem Seitenwechsel. Am Ende sollte nicht mehr wirklich etwas anbrennen, weil der Lupburger Mannschaft die zündenden Ideen fehlten.

Gestern, 16:00 Uhr
TV Riedenburg
TV RiedenburgRiedenburg
TV Hemau
TV HemauTV Hemau
3
1
Abpfiff

Auch Hemau konnte den Lauf des Tabellenführers nicht stoppen. Wobei der immer noch sieglose TVH kämpferisch gut dagegenhielt. Riedenburg ging kurz vorm Pausenpfiff in Führung und stellte unmittelbar nach der Rückkehr aus der Kabine auf 2:0. Richtig spannend wurde die Begegnung wieder, nachdem Hemau den Anschluss wiederhergestellt hatte (73.). Quasi mit dem Schlusspfiff setzte die Heimelf schließlich zum Todesstoß an, gegen einen mittlerweile in Unterzahl agierenden Gegner.

Gestern, 16:45 Uhr
TSV Beratzhausen
TSV BeratzhausenBeratzhausen
SG Oberndorf / SC Matting
SG Oberndorf / SC MattingSG Oberndorf
1
7
Abpfiff

Sein vorheriges Heimspiel hatte der TSV mit 0:6 verloren. Zwei Wochen später setzte es das nächste Debakel. Eine schnelle 2:0-Führung von Oberndorf/Matting brachte Beratzhausen früh ins Wanken. Mit dem 0:3 (57.) war dann der Widerstand der Heimmannschaft gebrochen und es ging dahin. Dürmeier und Jahrstorfer trafen jeweils doppelt für die SG. Ein Start-Ziel-Sieg der Gäste!

