Riedenburg baut Führung aus – Peising verliert bitter

Tabellenführer TV Riedenburg konnte seinen Vorsprung auf die Verfolgerschaft am elften Spieltag ausbauen. Während der TSV Dietfurt bereits am Mittwoch beim 4:4 gegen Painten Federn ließ, bewältigte die Schäffer-/Bögeholz-Formation ihre Aufgabe gegen Hemau erfolgreich (3:1) – wenn auch mit Mühe. Völlig außer Tritt ist der TSV Beratzhausen, der gegen Oberndorf/Matting eine 1:7-Heimschlappe hinnehmen musste. Ans rettende Ufer konnte derweil der SC Sinzing schwimmen. Und zwar dank eines 2:1-Heimsieges gegen Peising/Bad Abbach II.



Aufatmen in Sinzing! Durch den zweiten Saisonsieg verlässt der Sportclub die Abstiegszone. Aus Peisinger Sicht war diese Auswärtsniederlage unnötig wie ein Kropf. Die Petz-Elf ging im ersten Durchgang mit einem Kontertor in Führung. Lange hatte dieser Spielstand Bestand. Später verletzte sich ein Innenverteidiger der Gäste und musste raus. Durch zwei erfolgreiche Standards drehte Sinzing schließlich die Partie binnen kürzester Zeit.







Insgesamt gesehen, gewann Hohenschambach dieses Nachbarschaftsduell verdient. Der Aufsteiger ging blitzschnell in Führung und verzeichnete in der Folge mehr Spielanteile. Umkämpft und offen verliefen die zweiten 45 Minuten. Nach dem 2:0 schien der Drops gelutscht, ehe Eichlberg einen individuellen Fehler zum späten Anschlusstreffer nutzte und es nochmal spannend machte. Aber nur ganz kurz.







Eine Woche nach dem ersten Saisondreier ist Schlusslicht Undorf auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Ausschlaggebend war, dass Großberg in den richtigen Momenten die Tore machte – ganz früh, kurz nach Wiederbeginn und in der Schlussphase. Letztlich ein typischer Arbeitssieg der Bergler Buam gegen gutkämpfende Gäste.







Aufgrund der ersten Halbzeit verdiente sich Steinsberg diesen Heimdreier. Überragender Akteur auf FSV-Seite war Simon Bäuml, der vor der Pause drei Tore erzielte. Einen klassischen Abnutzungskampf sahen die Zuschauer dann nach dem Seitenwechsel. Am Ende sollte nicht mehr wirklich etwas anbrennen, weil der Lupburger Mannschaft die zündenden Ideen fehlten.







Auch Hemau konnte den Lauf des Tabellenführers nicht stoppen. Wobei der immer noch sieglose TVH kämpferisch gut dagegenhielt. Riedenburg ging kurz vorm Pausenpfiff in Führung und stellte unmittelbar nach der Rückkehr aus der Kabine auf 2:0. Richtig spannend wurde die Begegnung wieder, nachdem Hemau den Anschluss wiederhergestellt hatte (73.). Quasi mit dem Schlusspfiff setzte die Heimelf schließlich zum Todesstoß an, gegen einen mittlerweile in Unterzahl agierenden Gegner.







Sein vorheriges Heimspiel hatte der TSV mit 0:6 verloren. Zwei Wochen später setzte es das nächste Debakel. Eine schnelle 2:0-Führung von Oberndorf/Matting brachte Beratzhausen früh ins Wanken. Mit dem 0:3 (57.) war dann der Widerstand der Heimmannschaft gebrochen und es ging dahin. Dürmeier und Jahrstorfer trafen jeweils doppelt für die SG. Ein Start-Ziel-Sieg der Gäste!