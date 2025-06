Rieden: Vorne mitspielen & junge Neuzugänge integrieren

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga lieferte sich der 1. FC Rieden in der zurückliegenden Spielzeit lange Zeit ein packendes Duell mit den SF Ursulapoppenricht um die Meisterschaft in der Kreisliga Süd. Am Ende behielt „Upo“ die Oberhand, die Truppe aus dem Vilstal musste in die Relegation. Dort zerplatzten die Träume von einem sofortigen Wiederaufstieg bereits in der ersten Partie. Nun geht der Blick nach vorne: Seit dem 17. Juni befinden sich die Schützlinge von Cheftrainer Bernd Scheibel bereits wieder im gemeinsamen Outdoor-Training am Riedener Sportplatz.

Schaut man nun auf den Kader des Kreisliga-Vizemeisters für die am letzten Juliwochenende beginnende Spielzeit 2025/26, erkennt man, dass sich dieser in der Sommerpause verändert hat. Einige bewährte und erfahrene Kräfte sind nicht mehr dabei und werden durch junge, hoffnungsvolle Spieler ersetzt. So geht die Truppe von Trainer Bernd Scheibel und seinem „Co" Martin Hillen also verjüngt in die kommende Saison.



Neu ist der 18-jährige Stürmer Philipp Kölbl, der nach den Stationen SV Raigering U19 und FC Amberg zu den Vilstalern kommt. Die grün-weißen Vereinsfarben repräsentiert zukünftig auch Mittelfeldstratege Johannes Wendl (18), der von der U15 bis zur U19 beim SV Raigering spielte und nun zum FCR zurückkehrte. Beide Spieler sind Eigengewächse des Vereins und in Rieden wohnhaft. Ebenfalls neu im Kader ist Noah Hirteis (21). Auch er ist ein Rückkehrer, er jagte zuletzt von 2022 bis zum Mai dieses Jahres für die DJK Ensdorf dem runden Leder hinterher. Der vierte junge Neuzugang kommt vom TSV Kümmersbruck und heißt Jonatan Okorafor (23). Der junge Defensivspieler verbrachte seine Jugendzeit beim TSV Ober- Unterhaunstadt (Ortsteil von Ingolstadt). „Frisches Blut“ bringt auch Frias Beer (18), mit ihm rückt ein Talent aus dem eigenen Stall in den Herrenbereich auf. Reaktiviert wurde Jonas Hofrichter (27), der in der vergangenen Saison neun Mal das Riedener Trikot trug.



Verlassen werden die Scheibel-Truppe drei erfahrene und ein junger Akteur. Florian Holfelder (29) nimmt nach sieben Jahren FCR (134 Spiele/74 Tore/59 Assists) die Herausforderung als Spielertrainer bei der SG Weigendorf/Hartmannshof (Kreisklasse Erlangen/Pegnitzgrund) an. Abschied vom 1. FC Rieden nimmt nach vier Jahren auch der 31-jährige Tobias Eichermüller (91 Spiele/15 Tore/15 Assists), ein Meister der Defensive, der zum Kreisliga-Aufsteiger DJK Ursensollen heimkehrt. Kurzfristig erfolgte der Abgang von Defensivallrounder Valentin Graml (20 Jahre, 22 Spiele, 1 Tor, 2 Assists) zum FC Amberg. Last but not least wechselt das Riedener Abwehr-Urgestein Marco Honig (33 Jahre/255 Spiele/17 Tore/27 Assists) zur SG Traßlberg-Michaelpoppenricht in die Kreisklasse Süd.



Das erklärte Saisonziel des amtierenden Kreisliga-Vizemeisters ist es, vorne mitzuspielen und die jungen, regionalen Neuzugänge zu integrieren.



Am vergangenen Donnerstag bestritten die Vilstalter ihr erstes Testspiel und sah sich gleich einem „Hochkaräter“ gegenüber. Beim favorisierten TB 03 Roding aus der Landesliga Mitte setzte es eine deutliche 1:7-Niederlage. Einen Tag später duellierte man sich mit dem Kreisklassisten SG Traßlberg-Michaelpoppenricht auf dessen Terrain, die Scheibel-Truppe behielt knapp mit 3:2 Toren die Oberhand. Die nächste Reise führt am Donnerstag, 26. Juni, nach Luhe-Wildenau, wo man erneut mit einem Landesligisten die Klingen kreuzt. Nur einen Tag später empfängt empfangen die Grün-Weißen auf heimischem Gelände unmittelbar vor dem Johannisfeuer den Bayernliga-Absteiger DJK Ammerthal (Freitag um 18.30 Uhr). Weitere Testgegner sind der Freie TuS Regensburg, die SpVgg Hainsacker und der FC Pielenhofen-Adlersberg. Die Generalprobe für den Saisonauftakt – am 27. Juli um 15 Uhr erwartet man die DJK Ursensollen – erfolgt eine Woche vorher am Sonntag, 20. Juli, zuhause gegen die SG Püchersreuth/Floß aus der Kreisklasse Ost.