Rieden verpflichtet Jungspund aus der Region Steven Mayer will sich beim Drittplatzierten der abgelaufenen Kreisliga-Saison nach einer schweren Verletzung wieder herankämpfen von PM / Florian Würthele · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

Sportlicher Leiter Martin Hillen (rechts) stellt Neuzugang Steven Mayer vor. – Foto: 1. FC Rieden

Einen Neuzugang vermeldet der Amberger Kreisligist 1. FC Rieden: Mit Steven Mayer verstärkt ab sofort ein junger und talentierter Offensivspieler die Grünweißen, ist aber erst einmal für die zweite Mannschaft vorgesehen. Der 21-Jährige wechselt vom TSV Theuern weiter in den Süden des Vilstals und bringt trotz seines jungen Alters einiges an Potenzial mit.

Nach einer Syndesmosebandverletzung soll Mayer nun Schritt für Schritt wieder aufgebaut werden und in Ruhe zu alter Stärke zurückfinden. Zunächst soll er über die zweite Mannschaft Spielpraxis und Fitness sammeln – mit dem klaren Ziel, sich langfristig auch für die Kreisliga-Mannschaft zu empfehlen, wie sein neuer Klub mitteilt. Schöne Randnotiz bei diesem Transfer: Die Verbindung zum FCR besteht schon seit vielen Jahren. Seine Familie ist dem Verein eng verbunden und auch sein Großvater genießt beim 1. FC Rieden einen hohen Stellenwert.



Sportlicher Leiter Martin Hillen teilt mit: „Steven ist ein junger Spieler aus der Region, der sportlich und menschlich hervorragend zu uns passt. Wir möchten ihn nach seiner Verletzung behutsam aufbauen und ihm die Chance geben, sich bei uns Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.“ Steven Mayer selbst sagt zu seinem Wechsel: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung in Rieden. Das gesamte Umfeld und die Anlage haben mich sofort überzeugt. Jetzt möchte ich schnell wieder fit werden und alles für den Verein geben.“





Die ersehnte Rückkehr in die Bezirksliga haben die Riedener auch in dieser Spielzeit verpasst. Letztes Jahr als Vizemeister erst in der Relegation gescheitert, beendeten Kapitän Patrick Hosch und seine Mitstreiter die Saison 2026/25 in der Kreisliga Süd als Tabellendritter. 47 Punkte wurden eingespielt. Letztlich musste der FCR dem Meister SV Raigering (57) als auch dem TuS Rosenberg (52) den Vortritt lassen. Mit einer intensiven Sommervorbereitung soll der Grundstock für eine erfolgreiche neue Saison gelegt werden.